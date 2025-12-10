AKTUELNO

NADAM SE DA ĆE SE BAJA SETITI DA IMA SINA: Luka se obratio ocu, pa se požalio Janjušu na sukob sa Aneli (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Luka Vujović je razgovarao sa Markom Janjuševićem Janjušem o sukobu koji je imao sa Aneli Ahmić.

- KUpio sam hranu za 11 hiljada a ona je sve pobacala u hotelu, spasio sam samo jedne nudle i tunjevinu to sam uzeo - rekao je LUka.

- Au, samo to - upitao je Janjuš.

- Ma da, sve je pobacala - rekao je Luka,.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nadam se da će se Baja setiti da ima sina i da će i ove godine da mi pošalje nešto za slavu, prošle godine sam imao sve i sveću - rekao je Luka.

- Poslaće ti sveću sigurno - dodao je Janjuš,

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

