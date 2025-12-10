KATEDRA TERZINIH BIVŠIH: Sofija otkrila Mini kako joj je bilo u vezi sa Terzićem, pa priznala da je Milan OČARAO (VIDEO)

Neočekivano!

Sofija Janićijević i Mina Vrbaški su se osamile u dvorištu velepnog imanja gde su razgovarale o Bori Terziću Terzi.

- On namerno pravi priče, jer ga to boli - rekla je Sofija.

- Ma znam - rekla je Mina.

- Prošle godine me je provocirao sa Mrvicom i onom Buđevac, a sada mu smeta što ja idem dalje - rekla je Sofija.

- Ja ću iskreno da ti kažem, meni se svideo Milan, ja ne znam da li je prevarant, ali mi se nešto sviđa. Terza se danas naljutio na mene jer sam mu rekla ako si mi se svideo ti koji nisi frajer što mi se ne bi svideo Milan, on pobesneo - rekla je Sofija.

- Pričaću ja sa Milanom - rekla je Mina.

Autor: N.B.