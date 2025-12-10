AKTUELNO

Domaći

KATEDRA TERZINIH BIVŠIH: Sofija otkrila Mini kako joj je bilo u vezi sa Terzićem, pa priznala da je Milan OČARAO (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Sofija Janićijević i Mina Vrbaški su se osamile u dvorištu velepnog imanja gde su razgovarale o Bori Terziću Terzi.

- On namerno pravi priče, jer ga to boli - rekla je Sofija.

- Ma znam - rekla je Mina.

- Prošle godine me je provocirao sa Mrvicom i onom Buđevac, a sada mu smeta što ja idem dalje - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću iskreno da ti kažem, meni se svideo Milan, ja ne znam da li je prevarant, ali mi se nešto sviđa. Terza se danas naljutio na mene jer sam mu rekla ako si mi se svideo ti koji nisi frajer što mi se ne bi svideo Milan, on pobesneo - rekla je Sofija.

- Pričaću ja sa Milanom - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dobila pljuvačku po čelu: Mini prekipelo da sluša kako se Terza i Aneli vređaju, pa rešila da se obračuna s njom! (VIDEO)

Zadruga

Nije mi bilo za ponos! Ena Čolić progovorila o vezi sa Filipom Đukićem, pa se dotakla Peje i priznala da li ima mesta pomirenju (VIDEO)

Zadruga

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)

Zadruga

Grca u suzama: Ana Nikolić zauvek raskrstila sa Kordom, priznala koliko joj je teško, pa otkrila zbog čega je Korda stavio crnu pločicu na bubicu! (VI

Domaći

Džabe imaš sve škole ovog sveta... Rea Anđelković otkrila svoj posao iz snova, pa priznala kako su pokušali da je sputaju! (VIDEO)

Domaći

Preokret: Aneli i dalje voli Luku, otkrila da li je trudna, pa priznala koliko joj je teško zbog sukoba s Đedovićem! (VIDEO)