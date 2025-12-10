Na korak do poljupca! Aneli i Asmin rešili da provedu noć zajedno u hotelu, pa poželeli da žive zajedno kao nekad (VIDEO)

Preokret!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić došli su kod Drveta kako bi zatražili još alkohola za žurku, a zauzvrat sa njim podelili tajnu.

- Aneli i ja gorimo jedno za drugim - rekao je Asmin.

- Htela sam ti nešto reći. Ja i Asmin želimo još da pijemo, a on je rekao da će doći kod mene u hotel na after. Želim da meni i Asminu daš apartman ili rehab da ti pokažemo kako smo živeli napolju u šest sati kad je on dolazio sa posla. Hoćemo da ti pokažemo kako smo živeli - rekla je Aneli.

- Sa ili bez? - pitao je Asmin.

- Bez! Ja mu pravim ručak, on dolazi kući sa bauštelskim odelom - rekla je Aneli.

- Ajde da se poljubimo - rekao je Asmin.

- Ja se ne ljubim radi alkohola - rekla je Aneli.

- Ajde iznad usana. Luka je moj mali sin. Ja spavam kod nje u hotelu - rekao je Asmin.

- Ne spavaš - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić