AKTUELNO

Domaći

Na korak do poljupca! Aneli i Asmin rešili da provedu noć zajedno u hotelu, pa poželeli da žive zajedno kao nekad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić došli su kod Drveta kako bi zatražili još alkohola za žurku, a zauzvrat sa njim podelili tajnu.

- Aneli i ja gorimo jedno za drugim - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Htela sam ti nešto reći. Ja i Asmin želimo još da pijemo, a on je rekao da će doći kod mene u hotel na after. Želim da meni i Asminu daš apartman ili rehab da ti pokažemo kako smo živeli napolju u šest sati kad je on dolazio sa posla. Hoćemo da ti pokažemo kako smo živeli - rekla je Aneli.

- Sa ili bez? - pitao je Asmin.

- Bez! Ja mu pravim ručak, on dolazi kući sa bauštelskim odelom - rekla je Aneli.

- Ajde da se poljubimo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne ljubim radi alkohola - rekla je Aneli.

- Ajde iznad usana. Luka je moj mali sin. Ja spavam kod nje u hotelu - rekao je Asmin.

- Ne spavaš - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ALIBABA I ANELI ZAJEDNO U KREVETU: Norini roditelji na korak do pomirenje, Ahmićeva posle ljubljenja sa Lukom završila sa bivšim! (VIDEO)

Domaći

Terzi će poziliti! Mina i Anđelo na korak do poljupca, sve puca od strasti (VIDEO)

Domaći

TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Bebica i Teodora na KORAK do pomirenja, Aneli i Asmin završili u krevetu zajedno nakon njenog poljupca sa Lukom, Filip pok

Domaći

AFERA 'SOBA 501' TRESE BELU KUĆU! Isplivala istina: Aneli čekala Janjuša u hotelu, on pokušao da ubedi da je nije video! Asmin progovorio sumnjama da

Zadruga

ZALJUBLJENI DO UŠIJU: Mina i Viktor kao tinejdžeri, na korak do poljupca (VIDEO)

Domaći

Napravio ih ludima očas posla: Alibaba totalno promenio ploču i sklonio temu sa njega i Mine, pa odlučio da zajedno s Dačom tonu u propast do kraja! (