LUKA UHVATIO KAČAVENDU ZA GRUDI!? Milena uletela u crveno, pa došla da se obračuna (VIDEO)

Haos!
Milena Kačavenda došla je kod Aneli Ahmić kako bi joj ispričala kako ju je Luka Vujović uhvatio za grudi. Ubrzo je doleteo i on da se obračuna.
- Kako te Luka uhvatio za si*su? - pitala je Aneli.
- Ja šprolazim i on igra i slučajno me zabode gde me boli. Ja dolazim do šanka igram sa Pečenicom, a on se izvinjava. On ovako za drugu i opet: Izvini" - rekla je Milena.
- Prvo za jednu, pa za drugu - rekla je Aneli.
- Kunem se u Lazara i mateju - rekla je Milena.
- Šta je bilo Milena? Rekla si da sam te udario u grudi, a ja sam pitao: "Ovde ili ovde". Nikad te ne bih uhvatio u životu - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić