LUKA UHVATIO KAČAVENDU ZA GRUDI!? Milena uletela u crveno, pa došla da se obračuna (VIDEO)

Haos!

Milena Kačavenda došla je kod Aneli Ahmić kako bi joj ispričala kako ju je Luka Vujović uhvatio za grudi. Ubrzo je doleteo i on da se obračuna.

- Kako te Luka uhvatio za si*su? - pitala je Aneli.

- Ja šprolazim i on igra i slučajno me zabode gde me boli. Ja dolazim do šanka igram sa Pečenicom, a on se izvinjava. On ovako za drugu i opet: Izvini" - rekla je Milena.

- Prvo za jednu, pa za drugu - rekla je Aneli.

- Kunem se u Lazara i mateju - rekla je Milena.

- Šta je bilo Milena? Rekla si da sam te udario u grudi, a ja sam pitao: "Ovde ili ovde". Nikad te ne bih uhvatio u životu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić