AKTUELNO

Domaći

LUKA UHVATIO KAČAVENDU ZA GRUDI!? Milena uletela u crveno, pa došla da se obračuna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Milena Kačavenda došla je kod Aneli Ahmić kako bi joj ispričala kako ju je Luka Vujović uhvatio za grudi. Ubrzo je doleteo i on da se obračuna.

- Kako te Luka uhvatio za si*su? - pitala je Aneli.

- Ja šprolazim i on igra i slučajno me zabode gde me boli. Ja dolazim do šanka igram sa Pečenicom, a on se izvinjava. On ovako za drugu i opet: Izvini" - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo za jednu, pa za drugu - rekla je Aneli.

- Kunem se u Lazara i mateju - rekla je Milena.

- Šta je bilo Milena? Rekla si da sam te udario u grudi, a ja sam pitao: "Ovde ili ovde". Nikad te ne bih uhvatio u životu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

TRESE SE PAB! Jovana uletela da se obračuna sa Milanom, pokušava da se ogradi od emocija prema njemu (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL NA SVE STRANE! Samir ponovo uveo Kačavendu U CRVENO, Milena ga POLILA kafom, pa ZAURLALA: Meni muž mi nije prdeo, TI ĆEŠ SAD?! (VIDEO)

Zadruga

Miljana došla da bije tuđe bitke, napala Kačavendu i umešala Vanju, pa dobila povratnu: Ne prilazi krevetu, ja ne znam šta će... (VIDEO)

Zadruga

BESNA KAO RIS! Aneli uletela u Pab da se obračuna sa Lukom, okidač je ponovo Janjuš, pa pokušala da se opere od ove priče: Mislila sam na fićfirića (V

Domaći

Aneli podvalila Sitin test za trudnoću, pa izvukla 30 hiljada!? Janjuš i Asmin u duetu demolirali Ahmićevu: Luka ušao u crveno pa otkrio Alibabinu mra

Zadruga

BUKTI RAT: Janjuš rešio da se obračuna sa Zoricom nakon saznanja da ga je ogovarala IZA LEĐA! (VIDEO)