NAPOKON SVE PRIZNAO! Asmin precrtao Staniju za sva vremena, stao ispred Maje i rekao: VOLIM SAMO TEBE, BORIĆU SE SA SVETOM ZA NAŠU LJUBAV (VIDEO)

Ne veruje mu ništa!

Asmin Durdžić je rešio nakon haosa sa Lukom Vujovićem da priđe Maji Marinković i priznao joj svoja osećanja.

- Slušaj me, sve sam žene zaje*avao u životu, a u tebi sam nešto video - rekao je Asmin.

- Sve ti verujem, ti mene ne zanimaš - rekla je Maja.

- Najviše se kajem što sam ušao zbog tebe, okrenula si mi mozak - rekao je ASmin.

- Ne zanimaš me, ostavi me na miru - odgovorila je Maja.

- Ostavi me na miru, pijan si, prevarant si, manipulator, odje*i od mene - rekla je Maja.

- Ja želim sebe da dam tebi, želim sa tobom život i ovde i napolju, kajem se za sve što sam pogrešio prema tebi, lud sam za tobom, kunem ti se u svom brata. Nek mi sutra dođe najgora poruka za oca i brata, ako lažem. Ja sve želim da uradim za tvoj osmeh, poludeo sam za tobom - govorio je Asmin.

- Sa mnom ne možeš tako, tebi je povređen ego, manipulatoru - rekla je Maja.

- Ja ovo što sam osetio sa tobom, nisam sa sto žena, spreman sam da ratujem sa celim svetom za našu ljubav - dodao je Asmin.

- Koju bre ljubav, je l ti ja ličim na Teletabisa - rekla je Maja.

- Moju ljubav prema tebi, ti si jedina žena u mom životu za koju ću uraditi sve - rekao je Asmin.

- Dobra ti spika za niskobudžetne neke - rekla je Maja.

- Sve ću uraditi za tebe - dodao je Asmin.

- Manijače, ne obraćaj mi se više - rekla je Maja.

- Ne zanima me više ni Stanija, ni Aneli niti bilo ko - rekao je Asmin.

- Ali mene zanima Stanija, ostavi me - rekla je Maja.



Autor: N.B.