VRATI SE DA PRAVIMO ARMANDA: Asmin prešao igricu, nakon što je Maji rekao da će da mu rodi sina, Aneli dao isti predlog (VIDEO)

Želi naslednika!
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su sve vreme bili u njenom krevet u kojem su šaputali,a kako je Asmin želeo nešto više sa Aneli,a ona ne, Asmin joj je dao predlog koji joj se svideo.
Naime, Aneli je u jednom momentu izašla iz kreveta jer je pokušavala da se skloni od Asminovih dodira:
- Šta radiš to, vrati se da pravimo Armanda - rekao je Asmin.
- Stvarno želiš da pravimo Armanda - upitala je Aneli.
- Da, želim - rekao je Asmin, a Aneli je legla kraj njega u krevet.
