AKTUELNO

Domaći

VRATI SE DA PRAVIMO ARMANDA: Asmin prešao igricu, nakon što je Maji rekao da će da mu rodi sina, Aneli dao isti predlog (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Želi naslednika!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su sve vreme bili u njenom krevet u kojem su šaputali,a kako je Asmin želeo nešto više sa Aneli,a ona ne, Asmin joj je dao predlog koji joj se svideo.

pročitajte još

POPUŠTAJU KOČNICE: Aneli i Asmin završili ispod pokrivača, bivši ljubavni par na pragu pomirenja (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

UŠIŠKALA GA KAO U BRAKU: Aneli smesila Asmina u njen krevet pa mu stavila do znanja: TI SI MOJ NOVI ODABRANI (VIDEO)

Naime, Aneli je u jednom momentu izašla iz kreveta jer je pokušavala da se skloni od Asminovih dodira:

- Šta radiš to, vrati se da pravimo Armanda - rekao je Asmin.

- Stvarno želiš da pravimo Armanda - upitala je Aneli.

- Da, želim - rekao je Asmin, a Aneli je legla kraj njega u krevet.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

POSLE TRAGEDIJE, OVO MU JE SVETLO NA KRAJU TUNELA: Janjuš priznao da želi da Aneli zadrži dete, a onda je Miona otkrila da je sigurna da će pevati ako

Domaći

IMA DA MI RODI SINA ARMANDA I ĆERKU SOFIJU: Asmin stavio Maji do znanja da želi budućnost sa njom, ona ne zna šta će sa njim (VIDEO)

Domaći

KOLIKO MI FALE TVOJE USNE: Nakon što je priznao Maji da je voli, Asmin otričao kod Aneli, rešio da spava sa njom (VIDEO)

Zadruga

NEREALNO: Luka otkrio Pečenici da će tražiti prsten koji je Aneli bacila u jezero (VIDEO)

Zadruga

Srce će mi pući: Bebica ponovo pokušava da izmanipuliše Teodoru, pa joj dao ponudu da mu se vrati! (VIDEO)

Zadruga

UROŠ PREŠAO IGRICU! Toša počeo da varniči od njegovih odgovora! (VIDEO)