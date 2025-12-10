NOĆ KOJA ĆE SE PAMTITI! Asmin se ljubio sa Aneli, hteli da prave sina, onda završio sa Sandrom Todić, Sofija i Terza se pomirli, Bebica i Teodora imali VRELU AKICIJU!

Haos kakav niste videli.

Sinoć je u Beloj kući održana žurka za pamćenje, a sve učesnike "Elite 9", kao i gledoce kraj malih ekrana zabavljala je Rada Manojlović.

- Dobro veče Elito, idemo živo - rekla je Rada i zapevala svoju prvu pesmu "Nikada više" a takmičari su skočili na noge.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Uroš Stanić je krenuo da provocira Jovanu Mitić Advokaticu, a ona ga je sve vreme kulirala.

- Ku*vo ja ću te diskvalifikovati - vikao je Uroš dok ga je Jovana kulirala

U jednom momentu je obeubeđenje stalo između njih kako bi ih odvojili, a Uroš se žalio da ga je Advokatica polila. Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Žestoka svađa između Jovane Mitić, Uroša Stanića i Asmina Durdžića nastavila se ispred kazina.

Asmin Durdžić se tokom žurke nije odvajao od Aneli Ahmić. Naime, njih dvoje su sve vreme bili kraj šanka.

- Da li hoćeš palačinku da ti uzmem? - upitao je Asmin.

- Ne jedem ti ja to - rekla je Aneli.

- Mogu li ja večeras spavati u hotelu - upitao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Asmin je malo više popio večeras te je u jednom momentu tražio od Terze da naruči pesmu za Maju Marinković.

- Od Asmina za Maju - rekla je Rada Manojlović i zapevala "Oficir sa ružom"

Borislav Terzić Terza tokom večerašnje žurke odlučio je da se lati mikrofona, te je ovom prilikom je zapevao pesmu "A ja sam te volio".

Koliko su ga stihovi ove pesme pogodili svedoči to što je bio na ivici suza dok ih je pevao.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Borislav Terzić Terza došao je kod Sofije Janićijević kako bi joj iskazao svoje kajanje jer je prokockao njihovu ljubav.

- Kao malo vode, sad u ovom trenutku. Uvek si mi ostala ista - rekao je Terza.

Terza je u nekoliko navrata pokušavao da poljubi Sofiju.

Tokom žurke došo je do svađe između Miljane i robota Toše.

- Pazi da ne padne - rekla je Maja.

- Neka padne, boli me uvo - rekla je Miljana.

Sofija i Terza su se osamili u pušionici, te su se mazili i grlili.

Kočnice su popustile i kod Admina i Aneli, koji su se u dvorištu grlili i ljubili.

Maja Marinković i Aneli Ahmić napravile su haos na večerašnjoj žurki. Naime, njih dve su igrale nikad izazovnije, a Asmin Durdžić ih je sve vreme gledao.

U jednom momentu su Maja i Aneli naručile pesmu "O da li me vara sa tobom", te su igrale kao najbolje drugarice, a Asmin ih je gutao pogledom, te su se njih dve u jednom momentu poljubile na blic.

Milena Kačavenda potpuno je pobesnela jer ju je Luka Vujović uhvatio za grudi.

- Šta je bilo Milena? Rekla si da sam te udario u grudi, a ja sam pitao: "Ovde ili ovde". Nikad te ne bih uhvatio u životu - rekao je Luka.

U jednom momentu tokom žurke, Aneli Ahmić je prišla Asminu Durdžiću te se šalila sa njim zbog Maje Marinkovića, a to je video Luka Vujović. On se nakon toga zaleteo na Aneli i krenuo da je vređa.

- Ku*vo jedna, guraš mu prste u usta - vikao je Luka i sve vreme vređao Aneli.

Asmin je ustao i krenuo da brani Aneli.

Miljana Kulić je u jednom trenutku čula kako je Ivan Marinković sa kojim ima sina Željka rekao svom psu da mu je "sin", što ju je pogodilo.

Prvo je pobacala njegovu garderobu i pocepala, a onda je uzela pelene od psa i pesak koji je posipala svuda po garderobi. Ubrzo je nastavila sa njegovim krevetom, kada je polila prljavu vodu i posula kafu.

Sofija i Terza su se zvanično pomirli, te su ostali zadnji na žurki, ljubili se i grlili, a u jednom trenutku i zaplakali od sreće.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Asmin Durdžić je rešio nakon haosa sa Lukom Vujovićem da priđe Maji Marinković i priznao joj svoja osećanja.

- Slušaj me, sve sam žene zaje*avao u životu, a u tebi sam nešto video - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić je nastavio da govori Maji kako je voli i kako želi da bude sa njom, ali je ona na sve načine pokušavala da ga skloni od sebe.

- Neću ti biti momak, biću ti muž - rekao je Asmin.

- Daleko bilo, psihopato - vikala je Maja.

- Nisam ti ja Filip Car, ima da mi rodiš Armanda i Sofiju - rekao je Asmin.

Nakon što je Miljana Kulić napravila haos u spavaćoj sobi kada je uništila stvari Ivana Marinkovića i razbacala još mnoge, Tanja Stijelja Boginja odlučila je da uzme Miljanine dezodorasne i da razdeli sa cimerima.

- Ukrala si moju kozmetiku i tražiš fejk svađu lopove. Samo neka te nagovara Ivan. Platićeš apsolutno za sve - govorila je Miljana.

Nakon žestoke svađe sa Tanjom Stijeljom Boginjom jer je stala na stranu Ivana Marinkovića, Miljana Kulić je krenula u obračun sa njom.

Zatražila je od Dušice Đokić da joj pomogne da pronađu Boginjine stvari kako bi i njih uništila. Boginja je utrčala u radionicu za njima, a Dušica je trčeći pobacala sve Boginjine stvari, nakon čega je došlo do velikog haosa.

Nakon što je izjavio ljubav Maji Marinković, Asmin Durdžić je krenuo sa svojom bivšom suprugom Aneli Ahmić do hotela.

- Koliko mi fale tvoje usne, ne mogu bez njih - rekoa je Asmin.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić su došli u hotel u kojem ona boravi kao ovonedelji vođa. Oni su sve vreme pričali, a u jednom momentu je ona rešila da ga smesi u njen krevet.

- Ajde da legneš tu, ti si moj novi odabrani i večeras spavaš ovde - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović i Aneli Ahmić ušče su u žestok sukob zbog Filipa Đukića, pa je i obezbeđenje moralo da reaguje.

Nakon što ga je smetila u njen krevet, Aneli Ahmić je legla kraj Asmina Durdžića kako bi se spavali, ali i pričali.

Asmin je sve vreme grlio Aneli, što je njoj po svemu sudeći i prijalo te se prepustila dodirima bivšeg supruga.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su sve vreme bili u njenom krevet u kojem su šaputali,a kako je Asmin želeo nešto više sa Aneli,a ona ne, Asmin joj je dao predlog koji joj se svideo.

Naime, Aneli je u jednom momentu izašla iz kreveta jer je pokušavala da se skloni od Asminovih dodira:

- Šta radiš to, vrati se da pravimo Armanda - rekao je Asmin.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Kada su Filip Đukić i Anita Stanojlović zalegli ispod jorgan planine i započeli svoju vrelu akciju, Maja Marinković je doletela i prekinula ih.

Bora Terzić Terza i Sofija Janićijević su se osamili u izolaciji gde su se zavukli ispod pokrivača kako bi ozvaničili pomirenje.

Šta su radili ispod pokrivača pogledajte OVDE.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su se nakon žurke zavukli ispod jorgan planine, te su počeli sa vrelom akcijom.

Ovaj čin je šokirao sve, jer je Teodora nedavno ostavila Bebicu nakon nekoliko dana od veridbe zbog Filipa Đukića, pored čijeg kreveta sada spavaju, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Nakon što je dobio nekoliko korpi od Maje Marinković i nakon uspavljivanja Aneli Ahmić, Asmin Durdžić se išunjao iz hotela.

On je svoju sigurnu luku pronašao kod Sandre Todić kojoj se uvukao u krevet i koja ga je sa oduševljenjem prihvatila.

Oni su odmah krenuli sa svojim jutarnjim igrarijama ispod jorgan planine, nakon čega su zagrljeni zaspali,a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: R.L.