SRAMOTA ME JE! Nakon što je palo pomirenje Terze i Sofije, oglasila se njena majka! Brankica Janićijević van sebe od ogorčenosti: Bože mili, kao da nije moje dete!

Ne može da dođe sebi!

Tokom prošle noći Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza rešili su da pređu preko svega i daju novu šansu svojoj ljubavi. Oni su se pomirili, ljubili su se i mazili, pa čak i završili zajedno u krevetu.

Tim povom oglasila se njena majka Brankica, koja je bila vidno iznervirana i potrešena.

- Šta da kažem, razočarala me katastrofa, ja u ovo ne mogu da poverujem. Jedno priča, drugo radi, kaže: "Neću, nema šanse", onda zaboravlja šta joj je on uradio, ostavio je kad je Milica ulazila. To nije nikakva ljubav. Kakva crna njegova ljubav, on samo to radi da ona ne bi ušla u vezu sa Milanom, samo zato to radi. Ja ne znam šta se dešava sa njom, je l' normalna, šta je njoj, ostala sam bez teksta. Ako mogu da uđem za Novu godinu da joj svašta kažem, jedno kaže, drugo radi, muka mi je od nje - rekla je Brankica.

Ogorčenost nije mogla da sakrije, te je istakla da će joj sve sasuti u lice kada je vidi.

- Gde da prihvatam, koji normalan čovek bi prihvatio ovo? Da te ostavi neko, da sedam, osam meseci ostane sama, napolju se nisu čuli nijednom, da je bar poslao poruku, da se izvini, da postoji ljubav on bi to uradio. On je prosto takav, mene baš briga za njega. On je video da je ona 7, 8 meseci bila sama, a on je bio sa svim onim devojkama, sve žive izvređao pa se sad pokajao. Jao, ostala sam bez teksta. Za Novu godinu ću doći da joj kažem sve u lice, katastrofa. Baš mi je žao, krivo mi je, sramota me je. Jao Bože mili, šta ispriča u Šiša baru, kao da nije moje dete, ja ne mogu da verujem - zaključila je Brankica.

Autor: D.T/R.L.