ANELI I ASMINU JE SVE DOZVOLJENO! Mustafa Durdžić podržao pomirenje sina i snajke, a Maju ne može da smisli: Što se blamira sa njom?!

Izvor: Pink.rs

Smatra da roditelji ne treba da se mešaju deci u ljubav.

Tokom protekle noći u "Eliti 9" je bilo veoma burno. Došlo je do neverovatnih obrta i pomirenja, a jedno od njih jeste i pomirenje Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje su se sinoć tokom žurke ljubili, pa su završili zajedno u krevetu u nameri da naprave sina. Tim povodom kontaktirali smo Asminovog oca Mustafu.

Mustafa je podržao odnos sina i bivše snajke, te je poručio da mu Maja Marinković nikako ne treba.

- Asminu i Aneli je sve dozvoljeno, pa i kad se svađaju treba ih pustiti nek se oslobode negativne energije. Aneli i on imaju dete, a mislim, ustvari znam, da nije nijedno bilo u pravu jer su mnoge reči jedno drugom izgovorili iz očaja i nemoći. Treba da izvučemo pouku da se u odnos dvoje ljudi nikad niko ne treba mešati, pa čak ni roditelji, jer upravo tako nanosimo štetu ljudima koje volimo. Asminu zameram što se blamira sa Majom i sa tom Sandrom, jer to mu baš ne treba. Ipak sve sudije i psiholozi ljude u alkoholnom stanju tretiraju drugačije. Ponesu emocije trezne i pijane - rekao je Mustafa za Pink.rs.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: R.L.

