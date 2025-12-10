Bolje da kuka tuđa majka nego moja: Luka pripremio PAKAO Aneli, jednom rečenicom je unakazio, ona dotrčala da se obračuna (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Luku Vujovića kako bi prokomentarisao pomirenje i vrelu noć Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Sve je jasno kao dan. Samo da demantujem, rekao sam joj: "Ku*vo šta si sebi dozvolila" kad mu ej gurnula prste u usta. Ona je tokom noći mene prva provocirala preko Maje i Milana kada je tražila pivo. Ovde je sedela i govorila da me voli. Sad me savršeno boli uvo za nju, vređaću je svaki dan. Ako mi spomene porodicu dobiće sve najgore. Asmin je ispao jako čudan i smešan, govorio je da me voli. Sinoć sam i te kako video na šta je spreman. Ja sam takođe spreman na sve. Bolje da plače tuđa majka nego moja - rekao je Luka.

- Da li ti se sviđa Boginja? - pitao ej Filip.

- Ma kakvi, to su gluposti - rekao je Luka.

- Da li postoji neka šansa da ćeš joj ponovo prići? - pitao je Bora.

- Ma kakvi. Ja ni sinoć nisam prilazio njoj. Imao bih pravo da joj priđem i svašta kažem, ali ne. To je zapravo ona. Ja nju nisam uhvatio ni za ruku, samo sam video Asmina sa desne strane - rekao je Luka.

- Ti si njoj izbio čašu iz ruke i bacio na kompjurter - rekao je Bora.

- Rekla je da nema više šanse i bacila je sve u jezero, da li ćeš da roniš po to? - pitao je Filip.

- Hteli smo da odradimo zadatak i da damo u humanitarne svrhe - rekao je Luka.

- Da li ti se dopada neka druga devojka? - pitao je Luka.

- Zašto TikTok nije igrao u humanitarne svrhe? - uletela je Aneli.

- Ona me terala da igram TikTok. Sve što je Luka igrao, ona je trošila - rekao je Luka.

- Njegova veza sa Aneli je opasnost za njega i za sve. Ti i Boginja ste jedina prava priča, a sve ovo ostalo za tebe je robija - ubacio se Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić