PRAVO U CENTAR! Maja razotkrila Asminovu igru sa njom i Stanijom, ubeđena da je Aneli njegova istinska želja (VIDEO)

Ovo se čekalo!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković i Luku Vujovića.

- Da li je normalno da ti i Aneli budete bliske kao sinoć? - pitao je Filip.

- Naše spuštanje lopte se desilo prirodnim putem. Mislim da je to potpuno normalno. Sinoć nam je bilo jako lepo. Zezali smo se i đuskali smo, žurka je bila jako dobra. To je najmanja stavr koja se sinoć desila. Moram da demantujem jednu stvar. Kada se desila svađa između Asmina i Luke, ja sam bila sa Anitom i Foilipom ispred i ja to nisam mogla da vidim. To je još jedna laž, nisam se ničemu sladila. Ja nisam rekla nikad da mi se Asmin dopada. Mislim da je on prevarant i lažov. Ti šlageri mogu da prođu mentalnim ljudima. Ja glupa nisam i ovo je pravo stanje - rekla je Maja.

- On kaže da je to namerno uradio sa njom i da je zaljubljen u tebe - rekao je Bora.

- Ne, ja mislim da je ovo pravo stanje - rekla je Maja.

- Ona se taj dan ljubila sa mnom, posle tri sata sa drugim i ne zanima me. Ne želim da se sada osuđuje - rekla je Maja.

- Da li će se Luka i Maja družiti? - pitao ej Bora.

- Da, ja ću se družiti sa njom - rekao je Luka.

- Ja sam rekla sto puta da mislim da Luka ima dobru dušu, ali ga ponekad ponese rijaliti. Meni šlagere i fore niko ne može da proda. Prvo je bilo Maja i Stanija, na kraju se ispostavio da je ovo bilo sponovanje priče na mene - rekla je Maja.

- Ja mislim da on ima emocije prema Aneli. Ja sam birao da budem donji u ovoj situaciji jer su mi prošle godine nabijali pet meseci kad sam joj rekao da se okupa i da dođe - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić