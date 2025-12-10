Nije mogla da izdrži: Sofija se javno obratila majci nakon pomirenja sa Terzom, a evo u kom smeru će ići njihova veza (VIDEO)

Cvetaju!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu nakon sinoćnjeg pomirenje.

- Emocije su prisutne, ja sam plakala dva sata bez prestanka. Emocije postoje, ali koje i kakve ne znam. Terza i ja ćemo ovo da li smo u vezi prećutati. Mislim da bi trebalo da razmislimo lepo šta ćemo dalje jer neke stvari ne mogu da se zaborave - rekla je Sofija.

- Rekla si sinoć: "Samo Bog zna koliko te volim" - rekao je Bora.

- Istina je - rekla je Sofija.

- Mi se zaopravo volimo i to je prava emocija. Emocije se nikad nisu ni ugasile. Okrenuo sam joj leđa zbog deteta. Sad bi nam bilo godinu dana da smo zajedno. Ja znam da ona nema povrenja u mene. Znam da ima emocije prema meni i to je evidentno. Ona treba da bude malo iz drugog ugla, ali verujem i da zna zbog čega sam ja to uradio. Ovo sve sinoć što se desilo ste videli. Bitno je da se družimo i da komuniciramo - rekao je Terza.

- Ništa to nije sporno, samo je on mene ostavio samu i prošla sam pakao. Ja ne znam da li ću moći da zabroavim i stavim sa strane - rekla je Sofija.

- Šta je to bilo sa Milanom? - poitao ej Filip.

- Ja sam se samo družila sa njim, to je zatvorena tema. Moram da pozdravim podršku i majku i da joj kažem da gleda i sluša - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić