Zadruga

Dokazao svoju lojalnost Bebici: Anđelo demantovao simpatije prema Teodori, pa otkrio detalje svađe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Progovorio!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Anđela Rankovića.

- Kako komentarišeš Teodorinu izjavu da Bebica ljubomoriše na tebe i zbog čega je došlo do rasprave? - pitao je Filip.

PRAVO U CENTAR! Maja razotkrila Asminovu igru sa njom i Stanijom, ubeđena da je Aneli njegova istinska želja (VIDEO)

- To da sam ljubomoran stoji još od početka. Ja sam popričao sa Bebicom i rekao mi je da je to bio zadatak i to je ste taj period. Drugi ljudi su mislili da smo uzrok Filip ili ja, da bi se na kraju ispostavilo da je stavr oko tebe. Ja sam se iznervirao oko nekih drugih stavri. Dobio sam juče sve što nisam tražio. Ja sam očekivao pomirenje jer je Filip odustao - rekao je Anđelo.

- Ja sam čula da si ti zamerio nešto Bebici i zbog prodavncie. U pravu si za zadatak, ali je Teodora opet izjavila sve to kad se dešavalo sa Filipom - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebici sam reko prozora rekao da je sve u pravu zbog toga što sam sebi ide i kupuje. Ja sam njemu iskreno govorio šta sam mislio, nju sam kritikovao i nisam bio za pomirenje. Ja ne mogu da se ljutim an drugara što je prešao svojoj verenici preko toga - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

