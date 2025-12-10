Posmatram situaciju i grickam kokice: Zorica utrčala u radio da se obračuna sa Kačavendom, sprema se da progovori (VIDEO)

Nije je štedela!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Zoricu Marković koja je odmah udarila po Mileni Kačavendi.

- Ta smećarka se smirlila posle opomena. Kad me čačne dobiće isto. Za dve sezone, žena je gazila i mirila se. Ovo što smo Bebic i ja imali svađu, meni je mirna savest jer decu nisam spominjala. Oni meni provlače sinove, ali kad je čovek svestan, meni je ovo smešno. Mi komuniciramo normalno kao kolege zadrugari. Kad budem htela progovoriću. Ona je narod pa zna da narod vidi da sam ja ljiga. Narod vidi da je ona najveće zlo koje hoda zemljom. Svi pokazuju prava lica. Posmatram situaciju i grickam kokice - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić