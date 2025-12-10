Ko će odneti pobedu? Sara i Filip izjednačili rezultat po broju partnera, Anita otkrila detalje sukoba sa Aneli (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Jovana Rajića i Anitu Stanojlović.

- Najnoviji rezultat u Eliti je Sara 5, Filip 5, ko će odneti pobedu videćemo - rekao je Jovan.

- Anita, zbog čega je došlo do rasprave između tebe i Aneli? - pitao je Bora.

- Igrala sam sa Majom i Filiom, a Aneli je bila tu i držala je Filipa za ruku. Videla sam šta radi i ona mi je rekla: "Kad je ona mogla sa Lukom, mogu i ja sa Filipom" i onda smo se izvređale - rekla je Anita.

