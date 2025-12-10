'NISAM PRAVI DEDA MRAZ, ALI TO ME NEĆE SPREČITI DA USREĆIM NEKE NAŠE KLINCE' Željko Mitrović godinu završava nizom HUMANITARNIH akcija posvećenih najmlađima (VIDEO)

Mitrović je kroz godine izgradio imidž čoveka koji ne ostaje ravnodušan kada su potrebe dece u pitanju.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je ličnost koja je već decenijama prisutna u javnosti, ali iza medijskog uticaja i preduzetničkog duha stoji i čovek koji je više puta pokazao spremnost da se uključi u humanitarne inicijative i društveno korisne projekte

Među svim oblastima njegovog angažmana, jedna se jasno izdvaja — posvećenost pomoći deci, onima koji najnežnije osećaju svet, ali i najviše zavise od naše topline.

Pred novogodišnje praznike, kada svi očekuju poklone, Mitrović je još jednom pokazao humanost i najavio akcije koje će obradovati mališane

- Nova godina je svakako period godine, kada deca širom planete čekaju poklone od Deda Mraza! Ja lično od sutra pa do Nove godine, imam desetak akcija kojima planiram da usrećim dečicu širom Srbije! To što nisam baš pravi Deda Mraz, neće me sprečiti da usrećim bar neke naše klince! Vidimo se! - napisao je Željko Mitrović na svom Instagram profilu.

Bilo da se radi o podršci deci koja se bore sa teškim bolestima, onima kojima je potrebna materijalna pomoć, talentovanim mališanima kojima nedostaje vetar u leđa, ili o inicijativama koje stvaraju bolje uslove za njihovo odrastanje — njegova ruka pomoći uvek je vidljiva.

Autor: Iva Besarabić