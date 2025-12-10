AKTUELNO

PAPARACO! Evo kako je Maja Marinković izgledala nakon napuštanja bolnice posle estetskog zahvata, jedan detalj nikom nije promakao! (FOTO)

Šok!

Maja Marinković nedavno je napustila Elitu, kako bi se podvrgla estetskoj operaciji korekcije zadnjice. Ona je nakon niza problema koje je imala zbog prve neuspele korekcije, rešila da uradi totalni remont.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa emisije ''Paparaco lov'' uhvatila je Marinkovićevu kako napušta zdravstvenu ustanovu gde je zaj operativni zahvat urađen, a po svemu sudeći, ona je delovala veoma umorno, nakon što je uradila tu korekciju.

Ono što nikom nije promaklo je to što je Maji bila potrebna pomoć oko nameštanja u kombiju kojim se prevezla natrag do Bele kuće, te je morala da legne na stomak.

Foto: TV Pink Printscreen

