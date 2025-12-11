AKTUELNO

Domaći

Armando stiže na svet?! Asmin i Aneli progovorili o dešavanjima u hotelu, on nasmejao sve: Možda sam... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Mi posle noćas spremamo stvari za Armanda - glasilo je pitanje.

- Da odgovorim gledaocima, neće se desiti ono što se desilo sinoć, evo odgovorno tvrdim i nema potrebe da spremaju stvari za Armanda, da se troše - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se da se Armando neće sigurno desiti. Mi smo se svađali oko toga, bio je uveren da će biti muško i da se zove Armando. Nikada ne bih detetu dala ime Armando. Ovo se više nikada neće desiti - rekla je Aneli.

- Ja imam preveliki ego i ponos u sebi, a ima i Aneli tu stvar. Vidi, možda sam ja to sve uradio da dokažem sebi da mogu ponovo nešto s njom da imam, a možda i ona - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Toša nam je rekao da smo nas dvoje dva bolesnika - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

