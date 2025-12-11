AKTUELNO

AKO JOJ ZNAČI DA VIDI NORU, JA ĆU PRISTATI: Asmin otkrio da bi prihvatio zadatak sa Aneli, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Korak bliži pomirenju?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Sinoć si od Drveta mudrosti tražila apartman ili Rajsko ostrvo, da pokažeš kako ste Asmin i ti lepo živeli napolju. Zašto ne uradite zadatak, da se to vidi? - glasilo je pitanje.

- Ja se toga ne sećam. Ne sećam se ja, a mislim ni Asmin. Znam da smo tražili poziv sa Norom, ali mislim da se on plaši toga, da se ne bi ona javila i rekla nešto što bi nega povredilo. Ja se sećam da sam ja njoj rekla jednom da će je Asmin zvati, a pozvao ju je neki drugi čovek. Volela bih da se nas troje čujemo, da pričamo svi zajedno. Volela bih Rajsko ostrvo ili apartman, dan ili dva, da se vidi kako smo nekada lepo funkcionisali - rekla je Aneli.

- Ja lično ne bih mešao Noru u sve ovo i ne bih dozvolio da mi dete dolazi ovde, ali ako bi Aneli bila zadovoljna, uradio bih taj zadatak - kazao je Asmin.

- Volela bih da oni odavde izađu ruku pod ruku i da Nora odrasta u srećnoj porodici, iskreno - kazala je Zorica.

