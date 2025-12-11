Hvala Bogu što nikada nije ostala trudna, pa da imam i ja probleme sa njom oko deteta: Luka totalno okrenuo ploču, rešio da se NIKADA ne pomiri sa Aneli, pa se obratio Baji i Biljani (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Priznala si da ti prija kada ti Asmin priđe, šta ćeš onda sa Lukom - glasilo je pitanje.

- Pričali smo tamo na krevetu, meni prija njegovo prisustvo i kada pričam sa njim, ne unosi mi negativnu energiju i tu neku nervozu. Ja sam rekla da to ne znači da ja njega volim ili da on mene voli, ali da nešto u meni postoji, postoji...Ja sam znala da nikada Luki više ne mogu verovati, odnos je završen kada sam bacila sve ono i posle onoga što se desilo sinoć - rekla je Aneli.

- Nisam ja taj koji je uvek trčao, ona je isto tako dolazila. Jedno je ovde, jedno je napolju, zato sam uvek upoređivao. Ovde je njen bivši suprug sa kojim ima dete, zamisli da se ovo desilo a da kažu da nema emocija, teraju inat sada jedno drugom. Hvala dragom Bogu što nikada nije ostala trudna, pa da imam sutra i ja probleme sa njom oko deteta. Verovatno su joj se vratile emocije prema Asminu, nije ona prva, ali između nas je definitivni kraj - rekao je Luka.

- Da li si Luka bio iskren kada si joj ponavljao da je ku*vetina, dr*ljetina - pitao je Milan.

- Naravno da jeste iskrena reakcija, bes u meni. Ona je govorila Janjušu da je masira, da je grli i ljubi, naručivali smo za 12. šta da stigne. Danas kada sam je video da je prošla, zgadila mi se. Ja sam verenik s kojim je htela život i sve, a ona se vaćarila i ljubila. Čekam slavu, čekam Novu godinu, hoću da budem veseo...Hteo bih da se zahvalim mojoj mami koja je režiser i koji je ovo napravio ovako i vidi se da misli na sina, i Baji da kažem da sam siguran da je našao čorbu i da je napravio neke vradžbine - rekao je Vujović.

- On je video kakav su odnos imali u izolaciji i opet je pristao na odnos sa njom, tako da, ko te je*e. Dolazimo do toga za ono što si rekao da se palačinka okreće - rekao je Dača.

- Mislim generalno da je bolestan, on i dalje ne priča iskreno. Njemu je bitno da kaže da nije žrtva...Videli svi mi, a da ti ne vidiš neke stvari. Sedi tamo, kaži sebi: "Ovan sam, desilo mi se ovo" - rekao je Janjuš.

- Ovde se potencira da je neko srećan ili nesrećan, ja imam samo vezu gde Janjuš to koketiranje, Asmin izolacija, pa onda Anđelo isto koketiranje - rekao je Luka.

- E, pa hajde sada najbolje da nag*zimo dečka - skočila je Maja.

- Ja sam rekao da je nož koji smo spremili da "zabodemo" ovom čoveku u srce, ona je uzela i "zabola" meni. Ja sam stvorio animozitet prema čoveku jer njoj nanosi bol i jer ona plače - rekao je Vujović.

- Oni pričaju samo da bi pričali, ustani, kaži konkretno - rekla je Maja.

- Ispada da si ljubomorna. Drugačije je kada kažeš: "Ljubomorna si", a i kada kažeš: "Ispada da si ljubomorna" - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić