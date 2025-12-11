Šarenom je slala poruke poput 'Drugarice, pijem sama kafu': Dača rešio da ne ćuti Maji, potpuno je rasrinkao, Terza umalo zaplakao: Nikada ne bih dozvolio da je ponovo povredim (VIDEO)

Šok za stolom!

Naredno pitanje bilo je za Daču Virijevića.

- Zašto stalno ubeđuješ Asmina da se on sviđa Maji i da se on opasno njoj dopada, kada mi svi znamo ko je njoj u srcu - glasilo je pitanje.

- Nije ona zaljubljena u Asmina, ali se njoj on sviđa i primila se na sve ovo nakon nekog vremena. Njene reakcije kada je pušten klip, jasno je da je izljubomorisala. Dobra je sa Aneli od trenutka kada je bilo ovo u izolaciji. Ona je Šarenog pozdravljala ovde kao drugaricu, pričala je: "Drugarice, sama pijem kafu" - rekao je Dača.

- Ne čujem ga od parfema - rekla je Maja.

- Ne verujem ja Dači, znam i ja neke stvari, ali zaista ne želim i da komentarišem Maju, nek sedi tamo i nek bude bitna - rekao je Asmin.

Sledeće pitanje bilo je za Terzu.

- Da li ti je sada jasno da prava ljubav uvek nađe svoj put - glasilo je pitanje.

- Jasno mi je, da. Prošle godine sam bio polupan, ozbiljni probleme, ali sada ovakve glave, to je zapravo zaista prava ljubav, što se tiče mene i Sofije. Ne bih dozvolio da je povredim više nikada, evo nikada - rekao je Terza.

- Što se tiče Sofije, mislim da ona ne igra rijaliti što se tiče Terze, ona je jedino iskrena što se tiče toga. Ja sam prvi znao da čovek ima emocije, ali i da i ona ima emocije. Videlo se da jedina osoba koja mu znači, to je ona, a on treba da dokaže da je pravo i da hoće iskreno. Sve drugo bi ga dovelo do toga da nema ni grama emocije - rekao je Janjuš.

- Ako je to prava i iskrena emocija, ja im želim svu sreću ovog sveta. Čuo sam da je to bila velika emocija ali da su se razišli zbog Terzine situacije. Ja sam i prošli put njoj rekao, ja sam prihvatio njeno da ne želi komunikaciju, ona je meni juče nudila pivo - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs