Bukti na sve strane! Kačavenda i Anđelo zaratili, Bebica se umešao, pa otkrio da je IZDALA i Marka Đedovića (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj ﻿Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Da li si ti možda zaboravio koliko vrediš, koliko si lep, zgodan i muškarac kog bi svaka žena poželela pored sebe - glasilo je pitanje.

- Znam da imam kvalitete, ne treba mi laskanje. Da mogu da vratim vreme, ne bih bio u odnosu jer nije bio zdrav početak, a opet sa druge strane, ne kajem se - rekao je Luka.

Sledeće pitanje bilo je, ponovo, za Luku.

- Aneli ti je rekla: "Keru, kupi prnje i paljba", šta te više boli - glasilo je pitanje.

- Prnje. Pa šta me više boli?! Ne mogu da verujem da sam dozvolio da do toga dođe. Nikada nisam doživeo da mi neko govori takve stvari. O meni sve najlepše te devojke pričaju, trebali smo napolju da se raziđemo, zato nemam potrebu da je vređam - rekao je Luka.

- Ovi pijuni me ne zanimaju, ne bih ih komentarisala. Ako on misli da su njegove bivše bolje, ne znam šta je radio sa mnom. Moji svi bivši ne bi bili bivši da su valjali, ja neću upoređivati - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Miljanu Kulić.

- Zašto misliš da su Ivanu preči psi od deteta - glasilo je pitanje.

- Vidim šta radi sve vreme, vidim kako me provocira sa ovim psom i šta govori kada sam ja u prolazu. Neka mu budu preči, daleko mu lepa kuća. Željko kada je bio u stanu ili u kuću, u onom podrumu, Jelena je bila tada sa njim, ona je svedok kako je uzimao Beku i provocirao Željka, pa je Željko rekao: "Tata više voli Beku od mene" - rekla je Miljana.

- Naravno da volim svoje dete, sa svojim detetom provodim maksimalno kvalitetno vreme, isto tako volim i životinje, i svoje i tuđe. Koja budala bi mogla da provocira nekoga tako?! Ova krmačetina četvrtu sezonu, zbog svoje nebrige o svom detetu, priča kontru - rekao je Ivan.

- Sve laže živo! Slažem se da Ivan nije neki brižan otac, ali nisi ni ti majka. Napravila je haos zato što nije dobila piće od robota, ona nema starateljstvo nad detetom. Pokušala je sada da spinuje priču i da napravi od sebe žrtvu - rekao je Stanić.

Sledeće pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Minirala si Anđela do sada tri puta, gde je dečko imao maksimalno poštovanje, da li sledi još koji put - glasilo je pitanje.

- Nije mi bap najjasnije to za miniranje...Ja izolaciju nisam smatrala miniranjem, raspravili smo šta bejaše duvanje. Nisam uspela da završim svoje izlaganje, on se tu pronašao, ja nisam imala nikakvu lošu nameru. Što se miniranja tiče, ja nisam rekla da je Anđelo takav prema meni, a gledaoci mogu da shvate kako god žele, mene to ne intresuje - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekao da sa njom neću pričati, nemam nameru da se sa njom svađam i vređam, smatram da je ona folirant. Rekla je da sam neko ko je proračunat i taktičar. Šta je mene više iznerviralo?! Ti u tom trenutku ubacuješ u priču Anitu i Filipa i kao: "Šta tebi to nije normalno, a normalni su ti Teodora i Filip preko puta Bebice?", ja nisam rekao da je to normalno, ja sam ih osudio - rekao je Anđelo.

- To je on izveo svoj zaključak. Ti izgleda nemaš svoj mozak čim govoriš da su svi ljudi zaključili. Poenta je kako si ti to zaključio, a ne kako su svi, jer mene to ne intresuje. Malo pre si rekao da sam ja rekla da si taktičar i proračunat, ja sam konkretno rekla za Bebicu. Ti si meni rekao: "Ti si ljubomorna što mene Bebica nije nap*šio", ko kaže da sam ljuta?! Ja sam njemu zamerila, pet minuta je nakon tvoje nominacije je ustao da te hvali, a sve što je rekao je bljuvotina i baljezgarija. On tebi nije rekao istinu - rekla je Milena.

- Ma beži bre tamo, ti si i Đedovića izdala, jao - rekao je Bebica.

- Pričaj malo šta pričaš o Anđelu i šta si pričao - urlala je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić