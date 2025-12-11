AKTUELNO

TV

Trk na Pink: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Mnogima najdraža ''Pitanja gledalaca'' nastavljaju se i danas! Noćas je u Beloj kući bilo burno, a gledaoci su, kao i uvek, uspeli da dobiju odgovore na većinu pitanja koja ih interesuju.

pročitajte još

Odmah skočila na sto: Maja podivljala uz Desingericin hit, pa zajedno sa Zoricom napravila haos (VIDEO)

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Voditeljka Maša Mihailović stigla je u Belu noću, a takmičari će morati iskreno da odgovore na sve što zanima publiku najgledanijeg rijalitija u regionu.

pročitajte još

Tenzija u vazduhu raste! Ivan i Miljana jedno do drugoga, sledi karambol?! (VIDEO)

Upravo na TV Pink počinje nastavak ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka će ovog popodneva postavljati pitanja verne publike učesnika!

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

TV

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Zadruga

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Zadruga

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, vreme je da se goruće teme isteraju na čistac

TV

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, vreme je da se goruće teme isteraju na čistac

TV

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, vreme je da se goruće teme isteraju na čistac

Zadruga

Trk na Pink: Nastavlja se Gledanje snimaka, sledi raskrinkavanje u najavi!