Raskrinkavanje kakvo skoro niste videli: Alibaba priznao da li voli Aneli, Maja se obratila Staniji, a Anđelo i Kačavenda zatresli Elitu sukobom! (VIDEO)

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja gledalaca'' kao i svake srede, a voditelj Milan Milošević pripomogao je da se takmičari uz pomoć gledalaca raskrinkaju do srži.

Na samom startu, voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Asmina Durdžića.

- Da li si se odljubio od Stanije i ne smatraš je više svojom devojkom? - glasilo je pitanje.

- Napolju je sve to počelo. Desilo se jednostavno. Mnogo toga je bilo napolju, nekih sitnica, ali se u meni to nakupaljalo, pa sam razmišljao o tim stvarima ovde sve više i više. Prestao sam da je volim - kazao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi.

- Je l' vredelo na silu onako prekinuti onoliku ljubav?! Videli smo kolika je to ljubav i one suze - glasilo je pitanje.

- Definitivno nije vredelo. Neka on kaže, jer me je on i ostavio - rekla je Sofija.

- Nije vredelo, uz one suze sam se izvinjavao jer sam je ostavio...Trebali smo da slušamo ove ljude. Ja dete i ne viđam, to su dve ljubavi i ne treba da se mere i upoređuju. Ja svoj život nastavljam, znam gde su moje emocije i koga volim. Ta izolacija je pokazala našu emociju, čuo si da je htela porodicu sa mnom. Ja sam bio u šoku, mi smo dva sata plakali, mi se gledamo, suze same idu - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala pomirenje Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Iskreno, baš sam danas komentarisala sa Saletom. Neka su Terza i Sofija živi i zdravi, nasilno su prekinuli vezu. Ja sam rekla da će pomirenje pasti, meni to nije ništa strano -kazala je Mina,.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Pa gde su ti emocije, kod Maje ili kod Aneli - glasilo je pitanje.

- Pa brate, nemam pojma. Sve što sam rekao Maji, rekao sam iskreno, a ne znam šta sam pričao Aneli, ne znam, prema njoj nemam emocija. Ne osećam prema Aneli ni bes, ni gađenje, ni emociju, ne osećam ništa - rekao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Asminu Durdžiću.

- Kako od ''Majo, volim te'', do strasnog šaputanja Aneli šta ćeš joj raditi u hotelu? - glasilo je pitanje.

- Ja se ne sećam toga šta sam govorio Aneli. Nisam govorio Aneli da je volim, da jesam, rekao bih to i sada. Ne znam da li sam ja prvi poljubio Aneli, ili ona mene, stvarno se ne sećam. Gasim se iz priča sa ovim ženama. Videćemo dalje sve šta će i kako će da bude. Možda budem sa Jakšićkom u vezi, a to što je sinoć bilo, bilo je - kazao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Luki Vujoviću.

- Rekao si Aneli u svađi da je ona takva bila i napolju, a posle govoriš da si to rekao u afektu. Kako tako stalno kažeš istinu u afektu? - glasilo je pitanje.

- Aneli je bila nezadovoljna u vezi. Zbog toga, imala je brojne promene ponašanja. Mislio sam na te prebačaje, koji su se videli i ovde - rekao je Luka.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Ma bravo lavice naša, ne dozvoli da ti jedan muškarac komanduje i pravi kašu od mozga - glasilo je pitanje.

- Slažem se. I prethodni što je bio, ja nisam dozvolila time što sam sve pobacala i prsten. Dotakli smo dno, to dno je bilo dno da nije moglo veće, ljudi su se sprdali sa našim odnosom i sami smo se sprdali sa našim odnosom - rekla je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Sinoć si od Drveta mudrosti tražila apartman ili Rajsko ostrvo, da pokažeš kako ste Asmin i ti lepo živeli napolju. Zašto ne uradite zadatak, da se to vidi? - glasilo je pitanje.

- Ja se toga ne sećam. Ne sećam se ja, a mislim ni Asmin. Znam da smo tražili poziv sa Norom, ali mislim da se on plaši toga, da se ne bi ona javila i rekla nešto što bi nega povredilo. Ja se sećam da sam ja njoj rekla jednom da će je Asmin zvati, a pozvao ju je neki drugi čovek. Volela bih da se nas troje čujemo, da pričamo svi zajedno. Volela bih Rajsko ostrvo ili apartman, dan ili dva, da se vidi kako smo nekada lepo funkcionisali - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Priznala si da ti prija kada ti Asmin priđe, šta ćeš onda sa Lukom - glasilo je pitanje.

- Pričali smo tamo na krevetu, meni prija njegovo prisustvo i kada pričam sa njim, ne unosi mi negativnu energiju i tu neku nervozu. Ja sam rekla da to ne znači da ja njega volim ili da on mene voli, ali da nešto u meni postoji, postoji...Ja sam znala da nikada Luki više ne mogu verovati, odnos je završen kada sam bacila sve ono i posle onoga što se desilo sinoć - rekla je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović.

- Zašto si poludela na Aneli sinoć? - glasilo je pitanje.

- Sipala je Filipu alkohol u usta i uhvatila ga za ruku. Znam da je Luka isto to njoj zamerio. Aneli je rekla da je ne zanima što je to uradila, znam da me je vređala kod njega - rekla je Anita.

- Nisam se nabacivala Filipu. On je prišao Maji i meni. Govorila sam mu da je Maja za njega. Nisam mu se nabacivala, imam pravo na to da kažem da mi je lep par sa Majom. nisam želela da odustanem u tome, a Anita mi je zbog toga govorila da sam ku*vetina. Tačnije, ona je mislila da ja muvam Filipa - kazala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Postoji li u kući neko ko može da te izvede na pravi put - glasilo je pitanje.

- Smatram da ću sebe s vremenom dovesti na pravi put, samu sebe, ne treba mene niko da izvodi na pravi put. Ja kada budem odmorila od svega, ja kada razmišljam, ja sebe izvodim na pravi put - rekla je Aneli.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković i Aneli Ahmić.

- Zašto namerno kvarite vezu Anite i Filipa? - glasilo je pitanje.

- Ja je ne kvarim. Anitu sam zvala na đuska sa Aneli i sa mnom, nemam nameru da joj kvarim odnos. Mene niko ovde od muškaraca ne zanima - kazala je Maja.

- Ne kvarim njihovu vezu, jer oni nisu u vezi. Ja sam samo rekla da je po mom mišljenju prirodna selekcija Maja i Filip, a ne Filip i Anita, to je moje mišljenje - kazala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Znamo da ti razum govori da ne ulaziš u vezu sa Terzom, ali da li si svesna da se jedina prava ljubav vidi između vas dvoje - glasilo je pitanje.

- Imam neki strah i nešto u sebi što ne mogu da objasnim, da mi se ne desi slična situacija kao prošle godine, jer bi to bio pakao, te iz tog razloga razmišljam. Imam prevelike emocije, ne mogu da stopiram i da se sklonim, a kada razmišljam, to bi bilo najispravnije. Odlučili smo da pustimo da ide sve ovo ovako, rekao mi je "Izvini" jutros, mi zvanično nismo u vezi, ali ćemo pustiti vreme da vidimo šta će da pokaže, tako da se nadam najboljem. Okej, ja imam emocije prema njemu, ali sam u momentu tužna, plače mi se, imam taj strah što sam bila ostavljena i ne znam stvarno kako bih to preživela. Sada jeste trenutak da konačno treba da budem srećna, a onda mi se kosi i lomi bes, tuga - rekla je Sofija.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Na Dačino pitanje ''Da li si imala se*s sa Asminom'', ti si rekla ''Ne, ni takao me nije, nije on Luka, da me spopada za se*s''. Da li si sigurna da te je samo tako bio, da te nije dodirnuo ni za zadnjicu? - glasilo je pitanje.

- Asmin nije navalentnan. Luka je takav, njemu sam zamerala jer nema granice. Nije svestan kako je to ponašanje izgledalo - kazala je Aneli.

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Luki Vujoviću.

- Da li si sada shvatio sa kakvom si ti ženom bio - glasilo je pitanje.

- Da. Sa jednim notornim lažovom, sa jednom osobom koja je spremna preko noći da pregazi ono što priča. Ona je pokazala da bi se i napolju u klubu isto tako napila i sa nekim atraktivnim momkom isto tako poljubila i otišla sa njim. Sinoć mi je pokazala sve to. To mi govori da je bila neiskrena. Da nije bio Asmin, da je napolju negde izašla, isto bi uradila, poljubila bi se - rekao je Luka.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković.

- Kažeš da si velika Stanijina prijateljica - e, pa nisi. Ne zbog Asmina, nego Ahmićki, koje su je najstrašnije vređale - glasila je konstatacija.

- Prvo, nisam najbolja njena prijateljica. Mi smo u dobrom odnosu. Što se druženja tiče, imam pravo na to da se družim sa kim ja želim. Stanija nikad od mene neće čuti da je ogovaram, to je činjenica - rekla je Maja.

Sledeće pitanje pročitano je Teodori Delić.

- Kažeš da ti je Bebica najbolji, zašto si uletela sa Đukićem u kombinaciju - glasilo je pitanje.

- Prema Nenadu sam jedino imala emociju, a prema Filipu nisam izgradila nikakvu emociju. Filip i ja smo bili u fazi upoznavanja, ja se ne sećam nikakvih vrelih akcija. Nije najbolji, ali sam imala emocije prema njemu jedino, ne kažem da je on najbolji - rekla je Teodora.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Da li je moguće da si toliko ljubomorna na Kačavendu, da si namerno poslala Janjuša u Odabrane, samo da bi ih razdvojila? - glasilo je pitanje.

- Istina je da sam ih razdvojila. Možda se zažele jedno drugog, možda sam i dobro nešto učinila. Meni je najvažnije da sam ja izašla iz toksičnog odnosa sa Lukom, a ljubav Milene i Janjuša je tek na početku - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Daču Virijevića.

- Zašto stalno ubeđuješ Asmina da se on sviđa Maji i da se on opasno njoj dopada, kada mi svi znamo ko je njoj u srcu - glasilo je pitanje.

- Nije ona zaljubljena u Asmina, ali se njoj on sviđa i primila se na sve ovo nakon nekog vremena. Njene reakcije kada je pušten klip, jasno je da je izljubomorisala. Dobra je sa Aneli od trenutka kada je bilo ovo u izolaciji. Ona je Šarenog pozdravljala ovde kao drugaricu, pričala je: "Drugarice, sama pijem kafu" - rekao je Dača.

Naredni pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', postavljeno je Aneli Ahmić i Maji Marinković.

- Vas dve kidate i treba da se družite - glasila je konstatacija.

- Hvala, znamo - rekla je Maja.

- Nama je odlično - dodala je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Murata Asilguzhina.

- Rekao si da ti se Anita baš sviđa, ali da ne možeš da je muvaš zbog Anđela. Što - glasilo je pitanje.

- To je moj stav. Ovde su moji prijatelji Anđelo i Viktor, a oni su bili zajedno, tako da je to to. Ja imam simpatije prema njoj, ali malo sutra. Ništa veza, samo kar*nje - rekao je Murat.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović.

- Kraljice, možeš još jednom da izblanširaš Uroša - glasila je konstatacija.

- Ispada da sam mu ja namerno spalila kosu, a nisam. To je bilo do blanša, efekat takav - kazala je Anita.

- Nije tačno. Nikad mi se ovo nije desilo. Kosa mi je tvrda, nikakva i kao metla. Ja ovo nikada ne bih uradio Aniti što je ona meni - kazao je Uroš.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Hani Duvnjak.

- Zašto dopuštaš da te pogađaju Aneline bljuvotine - glasilo je pitanje.

- Ne pogađaju me, plakala sam zbog Nerija, jedino što me je povredilo je što sam razočarala moje pokojne i rodbinu, što ih nisam više branila i to je to - rekla je Hana.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Dokle ćeš misliti o tome šta tvoja porodica miski? Da li tvoja sestra misli o tebi kada je prodavala auto? Ti moraš da progutaš sve, a Siti se sve prašta. Kako to? - glasilo je pitanje.

- Iskreno, nije mi bitno Sitino mišljenje, koliko mamino, jer mi je mama bolesna. Uvek bi me zanimalo šta kažu, jer sam takava. Porodica mi je na prvom mestu - rekla je Aneli.

Voditelj ﻿Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mileni Kačavendi.

- Minirala si Anđela do sada tri puta, gde je dečko imao maksimalno poštovanje, da li sledi još koji put - glasilo je pitanje.

- Nije mi baš najjasnije to za miniranje...Ja izolaciju nisam smatrala miniranjem, raspravili smo šta bejaše duvanje. Nisam uspela da završim svoje izlaganje, on se tu pronašao, ja nisam imala nikakvu lošu nameru. Što se miniranja tiče, ja nisam rekla da je Anđelo takav prema meni, a gledaoci mogu da shvate kako god žele, mene to ne intresuje - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekao da sa njom neću pričati, nemam nameru da se sa njom svađam i vređam, smatram da je ona folirant. Rekla je da sam neko ko je proračunat i taktičar. Šta je mene više iznerviralo?! Ti u tom trenutku ubacuješ u priču Anitu i Filipa i kao: "Šta tebi to nije normalno, a normalni su ti Teodora i Filip preko puta Bebice?", ja nisam rekao da je to normalno, ja sam ih osudio - rekao je Anđelo.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Da li si se zaljubila u Asmina? - zglasilo je pitane.

- Nisam zaljubljena u njega - kazala je Sandra.

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Dušici Đokić.

- Kakva ti zlobna i pokvarena osoba moraš da budeš pa da kažeš da je Boginja zaslužila sve što joj se desilo u životu - glasilo je pitanje.

- Je l' može neko ovu nevaspitanu osobu da smiri?! Ona je meni isto to rekla. Ja jesam rekla Miljani gde su njene stvari, jer je ona rekla da se ona meni sviđa, to joj neću oprostiti nikad - rekla je Dušica.

Autor: N.Panić