Ceo internet ismeva Anju Todorović: Na poslednoj objavi doživela totalni peh sa fotošopom, nećete verovati šta je uradila sa nožnim prstima! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od ovoga nema dalje!

Influenserka i bivša takmičarka rijalitija ''Zadruga'', Anja Todorović u proteklom periodu često se nalazi u žiži javnosti zbog aktivnog prisustva na TikToku i Instagramu, gde deli momente iz svakodnevnog života i karijere, a mediji su čak ranije prenosili kako je dobila i nepristojne ponude zbog svojih objava na mrežama.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Anja Todorović i tokom svog učešća u ''Zadruzi'' dobijala je često prozivke na račun svog izgleda uživo i slika na Instagramu, zbog čega su je mrežama prozivali uz komentare: ''Na slikama avion, uživo kamion''. Čini se da se ti komentari nisu prijali Anji, te je nakon svog učešća u rijalitiju otišla pod nož i uradila brojne korekcije na svom licu.

Sada je Anja Todorović na društvenoj mreži Instagram napravila totalni peh kada je izbacila sliku na kojoj pozira u džemperu dok čita knjigu i htela da ispadne slatka, ali joj za oko nije zapalo levo stopalo koje je unakazila fotošopom. Naime ona je toliko preterala sa fotošopom da je izdužila prste na levoj nozi, pa sada izgledaju kao da pripadaju ruci, a ne stopalu.

Njeni pratioci su ostali u šoku i odmah su krenuli da je ismevaju u komentarima, zbog čega je ona sigurno i shvatila šta je uradila, te je sklonila ovu fotografiju sa svog zida na Instagramu.

Autor: N.Panić

