Takva ljubav jednom rađa se... Asmin priznao kad je prestao da voli Staniju, a ona pokazala kako se oseća povodom toga, situacija je jasna! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dobrojevićeva se oglasila putem Instagrama!

Sinoć tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' Asmin Durdžić otkrio je da kada je prestao da voli Staniju Dobrojević i zbog čega se to desilo, a sada se putem Instagrama oglasila i ona.

Foto: Instagram.com/stanijadobrojevic

- Napolju je sve to počelo. Desilo se jednostavno. Mnogo toga je bilo napolju, nekih sitnica, ali se u meni to nakupaljalo, pa sam razmišljao o tim stvarima ovde sve više i više. Prestao sam da je volim - kazao je Asmin sinoć, a Stanija je sada pokazala kroz redove kako se oseća povodom svega.

Foto: Instagram.com

PRESTAO SAM DA JE VOLIM: Asmin otkrio kada su se ugasile njegove emocije prema Staniji! (VIDEO)

Naime, ona je na Instagramu pokazala kako provodi veče u Majamiju, gde je najpre uživala u večeri i koktelima u vrlo atrkativnom izdanju, a zatim je snimila kadrove gradske noćne vožnje, a ovaj njen stori pratila je pesme Nataše Bekvalac ''Izlečena''.

Foto: Instagram.com

- Takva ljubav jednom rađa se, mislila sam samo... U tu metu jednom gađa se, gađala sam tamo - glase stihovi pesme koju je Stanija objavila na storiju na Instagramu, a da li su isti posvećeni Asminu, ostaje da saznamo.

Video: Instagram.com/stanijadobrojevic

Autor: M.K.

#Asmin Durdžić

#Stanija Dobrojević

