Plakaćeš večeras: Terza ubeđen da Alibaba neće ostati imun na njegovu i Sofijinu ispovest u utorak! (VIDEO)

Čvrsto veruje u to!

Borislav Terzić Terza požalio se Asminu Durdžiću da nije mogao više da izdrži i krije svoje emocije prema Sofiji Janićijević, te se sad oseća mnogo lakše.

- Morate da naučite da razlikujete dete od partnera - rekao je Alibaba.

- Pa ja to pričam - rekao je Terza.

- To ja sve vreme pričam Aneli - rekao je Alibaba.

- Plakaćeš večeras kad budeš video klip kako smo plakali, ona me toliko stezala da to nije strašno. Sve sam priznao, neću da bežim od emocija. Vidi kakva je zverka Sofija - rekao je Terza.

- Sofija, je l' to tvoja kosa ili? - upitao je Alibaba.

- Nadogradnja - dodala je ona.

Autor: N.Panić