Skandal: Stanislav išao u svinger klubove i varao Maju Marinković! Ona otkrila sve detalje, ovako ga je nahvatala (VIDEO)

Puče bruka!

Maja Marinković osamila se sa Aneli Ahmić na njenom krevetu i tom prilikom ćaskale su o životu kao prave najbolje drugarice, a Maja je tom prilikom otkrila da je Stanislav Krofak varao i išao u svinger klubove.

- Meni je najgore kad sam sama - rekla je Aneli.

- Da, onako istinski - dodala je Maja.

- Znam sve - rekla je Aneli.

- Muškarci te samo sj*bu i iskorišćavaju - rekla je Maja.

- Da, ali veruj mi dete mi je spas - rekla je Aneli.

- Ne znam kakav je osećaj - rekla je Maja.

- Veruj mi, ja sam uvek pričala neke gluposti, ali to je nešto najlepše. Prava i istinska ljubav - rekla je Aneli.

- Ti si inače kao ja eksplozivna . rekla je Maja.

- Ja sam sve luđa - rekla je Aneli.

- Ja sam mnogo dobar i normalan život vodila za ovih godinu dana, ali velike su ovo pare i ne možeš odbiti. Meni je svaki muškarac bio klošar sem Stanislava, ali sam ga nahvatala za svingeraj - rekla je Maja.

- Zezaš? Je l' tebi nudio da idete? - upitala je Aneli.

- Ne, mene je zanimalo da idem da vidim šta je to toliko kad on ima poriv da ide tamo? Ja provalila slike, zvala hotel i pakao - upitala je Maja.

Autor: N.Panić