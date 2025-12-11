Od sopstvenog gneva je krenuo da napada sve: Oglasio se Đedović nakon svađe Anđela i Bebice sa Kačavendom, evo na čijoj je strani!

Progovorio o svim detaljima!

Nakon žestoke svađe Milene Kačavende i Anđela Rankovića u koju se umešao i Nenad Macanović Bebica sve je zanimalo kako Marko Đedović komentariše celokupno dešavanje i na čijoj je strani, obzirom da su ga akteri svađe jutros pominjali.

Mi smo ga pozvali i Marko je za Pink.rs otkrio kakvo mišljenje ima o kome u ovoj svađi, a u jednom momentu je čak otkrio na čijoj je strani i da li ga je Kačavenda izdala.

- Žao mi je što su se Milena i Anđelo posvađali i drago mi je što se ne vređaju iskreno, nego oko tema raspravljaju. Nadam se da će tako i ostati, mada sam ja u Eliti 7 bio super i sa Milenom i sa Anđelom, iako su se svađali 24h, to kod mene lično ništa ne menja. Što se Bebice tiče i svađe, ne sviđa mi se Bebičino ponašanje jer se ponaša kao nekada sa Miljanom, jer stvar koja ne može da se previdi je izdaja od strane Teodore i meni se to ne bi svidelo da neko uradi nekome s kim sam dobar i gore od njih bih komentarisao pa bi se verovatno i sa mnom posvađao -- otkriva Đedović, pa dodaje:

- Anđelo je tu bio tih jer mu je žao Bebice. Što se priče o izdaji mene od strane Milene tiče, to je smešno i teške gluposti. Ja Milenu najbolje znam i Milena nije izdajnik, kao što nije ni Anđelo... Ostali namerno koriste i lože misleći da ću ja da odlučim na koju ću stranu jer to smatraju “pobedom”... Bebica je od sopstvenog gneva i nezadovoljstva krenuo da napada sve oko sebe, ali to mu neće olakšati, ovako misle i njegovi roditelji, a ne ja samo - završava Đedović.

Autor: N.Panić