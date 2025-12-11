Haos se tek krčka: Mina Vrbaški razvezala jezik o svim gorućim temama, posle ovog razgovora s Drvetom su mnoge stvari raščivijane! (VIDEO)

Progovorila o svim gorućim temama!

Mina Vrbaški naredna je došla u Rajski vrt kod Drveta mudrosti kako bi progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući, a ona je priznala da više nema emocija prema Borislavu Terziću Terzi i da joj je bilo očekivano da će se on pomiriti sa Sofijom.

- Kako komentarišeš Sofiju i Terzu? - upitalo je Drvo.

- Porazgovarala sam sa Popom od drugog dana Sofijinog ulaska da nešto nije okej i sve je kako sam videla. Ispostavilo se da je istina sve što sam ja pričala, drago mi je da se ovako izdešavalo sve i drago mi je što su se pomirili jer su moje emocije nestale već od njenog ulaska. Meni je mnogo lepo, sad imam svoju vezu i tu sam srećna - rekla je Mina.

- Da li si povređena? - upitalo je Drvo.

- Nisam, volela bih samo da svi ljudi kažu da sam bila u pravu. Kad god nešto kažem i osetim, to nije bezveze - rekla je Mina.

- Šta misliš o Aneli, Asminu, Luki i Maji? - upitalo je Drvo.

- Sami krivci su nekako žene, Maja i Aneli su se udružile i to mi se uopšte ne dopada. Mislim da se Aneli razočarla u Asmina juče jer je rekao da se pola stvari ne seća i da je bio pijan. Samo što ja mislim da se Asmin boji da kaže da su mu se vratile emocije i da mu je Aneli i dalje u srcu. Ubeđena sam da mu je Maja bila beg od svih emocija prema Aneli, a kad se emocije i ego spoje to bude kobno. Što se tiče Maje, mislim da joj se Asmin dopao, ali odzvanja joj u glavi da će Stanija možda ući i zato pokušava da se ogradi. Svašta će se tu još dešavati, samo treba da im se daje alkohol. U neke ljude sam razočarana - rekla je Mina.

- Na koga misliš kada kažeš da si u neke ljude razočarana? - upitalo je Drvo.

- Najviše sam razočarana u Asmina jer pokušava da namesti Daču za neke stvari, pokušava mene da razdvoji od dragih ljudi s kojim provodim vreme. Ja s njim više ne želim komunikaciju posle stvari koje mi je uradio - rekla je Mina.

- Kako ti je s Viktorom? - upitalo je Drvo.

- Baš ima neku mirnu energiju i mislim da ne postoje šanse da se nas dvoje posvađamo. Stalno mi govori da sam savršena i najlepša, čak mi daje neki savet za stolom kad hoću da prokomentarišem nešto. Mnogo je pametan i inteligentan, samo što ne vide to ostali - rekla je Mina.

- Šta misliš o Bebici i Teodori? - upitalo je Drvo.

- Mislim da je očigledno ona shvatila da joj niko neće titrati kao Bebica i zato mu se i vratila. Videla sam da su se poljubili, šta će biti ne znam. Jedva čekam da dođu porodice i sve će biti mnogo jasnije i žešće - rekla je Mina.

- Kako će se odvijati odnos Luke i Aneli? - upitalo je Drvo.

- Prvi put za ova tri meseca mislim da je Luka zaista presekao i da se neće više vraćati u taj odnos. Mislim da će Luka od Nove godine biti totalno druga osoba i da jedva čeka da mu dođe porodica. Sinoć sam rekla Boginji da su mi ona i Luka top par obzirom da su oboje tako ludi i šašavi, mislim da će Luka kroz mesec dana ugasiti sve emocije prema Aneli i da će mu se Boginja dopasti. Boginja mi je rekla: ''Što ti ne bi popričala malo s njim, pa mi reci kad čuješ šta kaže'', ja glasam za to i mislim da se Boginji dopada Luka, ali došlo je zaista vreme da se ovaj odnos okonča - rekla je Mina.

- Šta kažeš za Anitu i Filipa? - upitalo je Drvo.

- Ja sam nju mnogo zavolela i mnogo ima dobru dušu, ali taj odnos sa Filipom joj nije potreban. Ja sam se do pre tri dana svađala s njom zbog toga, njoj se Filip sviđa i ne znam zašto dopušta sebi da njega stavi na prvo mesto, a on sebe stavlja na prvo mesto. Mislim da je to velika greška i da joj to ne treba, treba sebe više da vrednuje i ceni. Meni bude krivo kad čujem kako takmičari pričaju o njoj, svi smo mi pravili greške. Molim te mi pusti pesmu, ne znam više tajni stvarno - rekla je Mina.

- Prosto ne mogu da verujem da ti ne znaš neku malu tajnu - reklo je Drvo.

- Ne znam, ali smisliću - rekla je Mina.

Autor: N.Panić