Tami obavezno lajk i pesmu: Anita ponovo poslala poruku misterioznom muškarcu uz Reljin hit! (VIDEO)

Više se ne krije!
Mina Vrbaški bila je kod Drveta mudrosti i tom prilikom zatražila pesmu od Relje Popovića, a Anita Stanojlović joj se zahvalila što joj je ispunila želju i poručila njenu pesmu.
Dok su Mina Vrbaški i Anita Stanojlović igrale uz ovu numeru, Anita se obratila svojoj drugarici Tamari i ponovo poslala misterioznom muškarcu poruku.
- Tamii, baci lajk obavezno na stori - rekla je Anita.
- Ispunila sam ti želju za pesmu - rekla je Mina.
- Tami, lajk i pesma - ponovoila je Anita.
Detaljnije pogledajte klikom OVDE.
Autor: N.Panić