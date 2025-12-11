Tami obavezno lajk i pesmu: Anita ponovo poslala poruku misterioznom muškarcu uz Reljin hit! (VIDEO)

Više se ne krije!

Mina Vrbaški bila je kod Drveta mudrosti i tom prilikom zatražila pesmu od Relje Popovića, a Anita Stanojlović joj se zahvalila što joj je ispunila želju i poručila njenu pesmu.

Dok su Mina Vrbaški i Anita Stanojlović igrale uz ovu numeru, Anita se obratila svojoj drugarici Tamari i ponovo poslala misterioznom muškarcu poruku.

- Tamii, baci lajk obavezno na stori - rekla je Anita.

- Ispunila sam ti želju za pesmu - rekla je Mina.

- Tami, lajk i pesma - ponovoila je Anita.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić