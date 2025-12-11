Nemam emocije, ljubio sam te ne znam ni ja zašto: Alibaba nikad brutalnije sasuo Aneli istinu u lice, ona završila svaki kontakt! (VIDEO)

Odsvirala kraj!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Lavice naša lepa, udri po svima i vodimo te dostojanstveno do trona - glasila je konstatacija.

- Znam to i tron je moj, u to sam ubeđena. Zahvaljujem se mojoj podršci - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Milan Stoičkovića.

- Da li ćeš se boriti za Sofiju - glasilo je pitanje.

- Naravno da ne - rekao je Milan.

- Nije mi se svidelo što se treća osoba mešala u naš odnos, ali Sofija se pokajala - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Kao što kažeš da Staniju najviše voliš, šta onda bi ono sinoć? Izgleda da nisi prestao da voliš Aneli, vaše emocije su jasne? - glasilo je pitanje.

- Bio sam pijan, imamo još sedam meseci i videćemo šta će biti. Za Staniju sam ravna linija, nemam emocije. Napolju nisam imao vremena da razmišljam, a kad sam ovde razmislio o nekim stvarima shvatio sam da je kraj. Nemam emocije prema Aneli svakako, ali neću sebi dozvoljavati neke stvari - rekao je Asmin.

- Ti si došao da braniš sebe i Staniju od Aneli, demantuješ sebe - rekla je Matora.

- Je l' ja sad trebam ceo život da volim Staniju? Ne volim je više. Ja da imam devojku unutra, nikad ne bih pogledao drugu devojku Ja i dan danas branim Staniju iako je ne volim, a isto tako sam branio Maju - rekao je Asmin.

- On je kao s Majom igrao igru da dokaže da se Luki sviđa Maja, na kraju mu se ona svidela. Mislim da je imao emocije prema Aneli sve vreme dok je bio sa Stanijom - rekla je Matora.

- Ta priča za Staniju je završena i čovek je svestan da više ne postoji osoba koja će reći da se on šalio ili sprdao. Postoje odnosi ljudi koji su bili dugo u brakovima i vezama, pa se nađu kasnije da se p*jebu. Anelina odgovornost je što je imala partnera u dva popodne kog voli, a onda uveče završila sa osobom koju navodno očima ne može da gleda. Ti moraš Asminu da daš dete kada si ti kao majka njega grlila - rekao je Janjuš.

- Sedi dole, poludeo si od jutros. Prvo ko je rekao da ja njemu neću dati dete? Asmin me je još jednom povredio s time što je rekao da me iskoristio. Ja sam majka tvog deteta i ti me ponižavaš - rekla je Aneli.

- Ne nego sam bio pijan i nisam znao šta radim - rekao je Alibaba.

- Više nemaš priliku da pričaš sa mnom jer ti mene ponižavaš - rekla je Aneli.

- Nemam emocije, ljubio sam te ne znam ni ja zašto - rekao je Alibaba.

- Kraj, nemamo više komunikaciju - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić