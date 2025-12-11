AKTUELNO

Domaći

Nemam emocije, ljubio sam te ne znam ni ja zašto: Alibaba nikad brutalnije sasuo Aneli istinu u lice, ona završila svaki kontakt! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odsvirala kraj!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Lavice naša lepa, udri po svima i vodimo te dostojanstveno do trona - glasila je konstatacija.

pročitajte još

Nešto je moralo da se desi da se ozvaniči kraj: Aneli bacanjem prstenja stavila definitivan pečat na vezu s Lukom! (VIDEO)

- Znam to i tron je moj, u to sam ubeđena. Zahvaljujem se mojoj podršci - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Milan Stoičkovića.

- Da li ćeš se boriti za Sofiju - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ne - rekao je Milan.

- Nije mi se svidelo što se treća osoba mešala u naš odnos, ali Sofija se pokajala - rekao je Terza.

pročitajte još

Gubiš sebe i gubiš ženu: Hana direktnije nego ikad pokušala da otvori Neriu oči, on sve bešnji zbog njenog ulaska! (VIDEO)

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Kao što kažeš da Staniju najviše voliš, šta onda bi ono sinoć? Izgleda da nisi prestao da voliš Aneli, vaše emocije su jasne? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio sam pijan, imamo još sedam meseci i videćemo šta će biti. Za Staniju sam ravna linija, nemam emocije. Napolju nisam imao vremena da razmišljam, a kad sam ovde razmislio o nekim stvarima shvatio sam da je kraj. Nemam emocije prema Aneli svakako, ali neću sebi dozvoljavati neke stvari - rekao je Asmin.

- Ti si došao da braniš sebe i Staniju od Aneli, demantuješ sebe - rekla je Matora.

pročitajte još

Nikad me nisi zanimao: Alibaba priznao Maji da je na njihovu priču stavljena tačka, nju pukao kompleks! (VIDEO)

- Je l' ja sad trebam ceo život da volim Staniju? Ne volim je više. Ja da imam devojku unutra, nikad ne bih pogledao drugu devojku Ja i dan danas branim Staniju iako je ne volim, a isto tako sam branio Maju - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je kao s Majom igrao igru da dokaže da se Luki sviđa Maja, na kraju mu se ona svidela. Mislim da je imao emocije prema Aneli sve vreme dok je bio sa Stanijom - rekla je Matora.

- Ta priča za Staniju je završena i čovek je svestan da više ne postoji osoba koja će reći da se on šalio ili sprdao. Postoje odnosi ljudi koji su bili dugo u brakovima i vezama, pa se nađu kasnije da se p*jebu. Anelina odgovornost je što je imala partnera u dva popodne kog voli, a onda uveče završila sa osobom koju navodno očima ne može da gleda. Ti moraš Asminu da daš dete kada si ti kao majka njega grlila - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Smaraš me, psihopato: Maja kao paćenica moli Anitu da joj pozajmi stvari, ona je nikad žešće oduvala! (VIDEO)

- Sedi dole, poludeo si od jutros. Prvo ko je rekao da ja njemu neću dati dete? Asmin me je još jednom povredio s time što je rekao da me iskoristio. Ja sam majka tvog deteta i ti me ponižavaš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne nego sam bio pijan i nisam znao šta radim - rekao je Alibaba.

- Više nemaš priliku da pričaš sa mnom jer ti mene ponižavaš - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ovog puta učenik ne može da nadmaši učiteljicu: Alibaba javno priznao da se zaljubio u Maju, ona sigurna da želi da je navuče i šutne! (VIDEO)

- Nemam emocije, ljubio sam te ne znam ni ja zašto - rekao je Alibaba.

- Kraj, nemamo više komunikaciju - rekao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kraj: Matoru pukli kompleksi i pala joj roletna, pa oduvala Draganu kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

PUČE VEZA ANELI I LUKE: Provalila šta joj iza leđa radi sa Sandrom, nastao opšti karambol! (VIDEO)

Zadruga

Ćao, manipulatoru! Gastoz otvorio dušu o emocijama prema Anđeli, ona sve pogazila i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

Kalkulisao sam, bilo mi je žao: Luka priznao da do 8. januara prekida svaki kontakt s Aneli, ona pobacala zlatne lančiće! (VIDEO)

Zadruga

Izgubila sam volju i želju, više nema borbe: Ena digla ruke od ljubavi sa Pejom, priznala koliko su je zabolele njegove reči! (VIDEO)

Zadruga

TI SI LAŽOV: Matora optužila Žanu da priča NEISTINU, ona zažalila što je ikad bila prijatelj sa njom, pa je otpisala za sva VREMENA! (VIDEO)