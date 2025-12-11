AKTUELNO

Zadruga

Nisu joj bile iskrene emocije prema meni: Janjuš nakon dve godine siguran da ga Aneli nije volela jer nije bila ravnodušna prema Alibabi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve shvatio, ali kasno!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- Bravo kralju, opet si bio u pravu za sve kao i uvek. Još u Eliti 7 si video sve, a mi smo bili slepi. Samo guraj napred - glasilo je pitanje.

- Tako sam mislio od početka, ja sam izdržao kako sam izdržao i sad sam svestan svega toga. Neću tražiti krivca, ali znao sam otprilike sve ovo. Ona nije bila čista s emocijama prema meni jer je još uvek volela Asmina - rekao je Janjuš.

- To su nebuloze - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Zašto si se distancirala od Viktora? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi se ne razdvajamo, to je laž - rekla je Mina.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Možeš li ponoviti definiciju koju si rekao za Filipa i za to što on radi s devojkama? - glasilo je pitanje.

- Ne radi mi mozak - odgovorio je ironično Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

