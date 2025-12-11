AKTUELNO

Zadruga

Ne znam na čemu je ovo dete, uhodi me: Sale Luks iskoristio novu priliku da se posprda sa Sarom, ona umalo poletela od sreće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pozdravio i njenu mamu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Sal﻿﻿eta Luxa.

- Kako te nije sramota da se onako iživljavaš nad Sarom? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Veridba se opet računa, dobiću novi prsten: Teodora svojim izjavama ostavlja sve u šoku, Bebica spreman da je zaprosi opet! (VIDEO)

- Ne znam šta je sramota sem što sam se šalio, ali to se od mene očekuje. Ja sam zla vila, zavisi šta ko probudi u meni - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je bilo ružno, ali ja sam pogrešila što sam Ivana spomenula i izvređala ga. Ja sam se Ivanu izvinila kao čoveku, ali to ne znači da neko treba da vređa moju porodicu. On želi da se pomiri sa mnom, vidim kako me gleda - rekla je Sara.

- Ja ne znam na čemu je ovo dete, uhodi me jutros da je to strašno - rekao je Luks.

pročitajte još

Ti si totalno prolupala, previše si dugo ovde: Anđelo i Kačavenda urlicima zatresli Elitu, bukti nikad brutalniji rat bivših prijatelja! (VIDEO)

- Naravno da ću da ga uhodim, ja sam ovog čoveka volela - rekla je Sara.

- Pozdrav za mamu, volimo vas, ali zamalo - rekao je Sale.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Koliko ti se Dušica srozala u očima? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste mnogo, više puta sam joj sugerisala da neke stvari treba ili ne treba da radi, ali je ona bila bezobrazna. Ne mogu da verujem šta je radila sa Miljanom i Boginjom, bila sam frapirana kada sam čula na motoroli: ''Pečenica, Pab hitno'', a shvatim da je to za nju. Po meni su to pedereske i p*čka fora. Namestiš Miljanu koja je u crvenom da ode po Boginjine stvari, a znamo kako prođe svako ko joj se nađe na putu - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Sale Luks zatražio uslugu od Jelene Golubović, pa iskoristio priliku i zagrlio Elenu tokom Reinog odsustva (VIDEO)

Zadruga

Sad da sam slobodan, poljubio bih te: Alibaba ubacio u petu i krenuo da gasira Saru, ona umalo poletela od sreće! (VIDEO)

Zadruga

VRAGOLAN: Sale Luks otkrio Toši koliko dugo je trajala njegova vrela akcija sa Sarom Stojanović! (VIDEO)

Zadruga

KOČNICE POPUŠTAJU: Terza iskoristio priliku da se PRIBLIŽI Sofiji, pa uradio OVO! (VIDEO)

Društvo

LEPE VESTI! Nišlijka rodila ćerku u 45. godini

Zadruga

Soni progovorio o svom učešću u Eliti: Priznao da mu je ova stvar posebno draga, a evo o čemu je reč! (VIDEO)