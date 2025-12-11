Dokazali da prava ljubav godine ne broji! Ena i Peja uživaju u Španiji, posle svih osuda jedini OPSTALI (FOTO+VIDEO)

Zlatin sin, Jovan Pejić Peja, imao je veoma turbulentnu vezu u "Eliti" sa Enom Čolić, a sada, kako i sami dele, uživaju u ljubavi i vezi koju su nastavili, iako su ih mnogi sputavali!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, tokom prethodne sezone rijalitija "Elita", imali su veoma turbulentnu vezu, sa dosta svađa i raskida, te su tako mnogi učesnici osporavali njihovu ljubav i nisu verovali u njih, govoreći da u spoljnom svetu neće nikako opstati, ali njih dvoje su svojom vezom sve demantovali!

Naime, Ena i Peja, kao i njen sin Matija, spakovali su kofere, te su tako pred novogodišnje praznike rešili da otputuju u Španiju i da uživaju još malo, odakle neretko objavljuju na svojim društvenim mrežama kako provode vreme zajedno.

Peja je, takođe, objavio i fotografiju sa stadiona Real Madrida, gde se fotkao i sa Eninim sinom, čime je pokazao da zapravo ima idealan odnos sa njim, kao i da sve cveta u njihovom odnosu.

Kako izgleda njihov provod u Španiji, pogledajte u nastavku:

"Snajka mi je super, volela bih da Jovan dobije dete"

Iako su odnosi između Ene i Zlate Petrović, naše pevačice i Pejine majke, bili narušeni zbog raznoraznih afektnih uvreda koje je Ena izgovorila, njih dve su pronašle zajednički jezik, te Zlata ne krije koliko je voli i koliko joj je draga.

- Snajka mi je super, juče sam ih ispratila, otišli su u Španiju. Za sad je sve super, sve je odlično, nadam se da će da bude tako i dalje. Odlično se slažemo, kao da sam je negde izgubila pa je ponovo našla, ništa lepše od toga. Kad je dobra snajka, onda i svekrva mora da bude dobra. Sa drugom snajkom, devojkom od mog sina Mikija, nikada se nismo ni popreko pogledale. Ja sam Eninu sliku uramila, imala sam album moje dece, i druge snajke i sad naravno ona kada je došla za slavu i kad je videla, rekla je: "Jao gde ste našli ovu sliku?" - pričala je Zlata, te je dodala:

- Daće Bog, šta ima lepše nego se veseliti i radovati se. Ja bih volela da bude i neke prinove, jer bih volela malo ovo vremena što je ostalo da pomognem i mom Jovanu. Upoznala sam Enino dete, nama se istorija ponavlja. Peja je mene oženio, a ja sam tada već imala svog sina, tako da i mene je majka odvela kod očuha. Hvala Bogu da ima dobrih ljudi kao što je bio moj očuh.

Autor: Nikola Žugić