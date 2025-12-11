Češljaš kose i praviš pletenice, sramoto: Aneli i Anđelo koriste svaku priliku da se peckaju, ne skidaju osmeh! (VIDEO)

Sevaju varnice!

Aneli Ahmić i Anđelo Ranković iskoristili su novu priliku da ćaskaju u hotelu, a ni ovog puta nisu skidali osmehe s lica. U jednom momentu mu je čak i Aneli obećala da će mu ona složiti stvari, zbog čega je Anđelo bio presrećan.

- Ove džepove ću da otvorim, usr*o sam se da je ne sj*bem. J*biga, ovde sve stvari sj*bem i ovo mi jakna pre dve godina, namerno sam poneo ovde - rekao je Anđelo.

- Meni džak sa bundama stoji, nisam ih otvorila i zgužvane su - rekla je Aneli.

- Samo zveraš da ispratiš sve - rekao je Anđelo.

- Ne gledam, majke mi. Ćuti ti što češljaš po kosi, pa evo ti je sad prijateljica - rekla je Aneli.

- Nemam ja prijatelje i prijateljice ovde, naučio sam da su oni napolju. Ćuti, ti znaš - rekao je Anđelo.

- Ja znam bolje od tebe - rekla je Aneli.

- Vidim - rekao je Anđelo.

- Ja svima oprostim, ali ni sa kim ne sedim. Složiću ti ja posle to, ajde - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić