AKTUELNO

Zadruga

Češljaš kose i praviš pletenice, sramoto: Aneli i Anđelo koriste svaku priliku da se peckaju, ne skidaju osmeh! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sevaju varnice!

Aneli Ahmić i Anđelo Ranković iskoristili su novu priliku da ćaskaju u hotelu, a ni ovog puta nisu skidali osmehe s lica. U jednom momentu mu je čak i Aneli obećala da će mu ona složiti stvari, zbog čega je Anđelo bio presrećan.

- Ove džepove ću da otvorim, usr*o sam se da je ne sj*bem. J*biga, ovde sve stvari sj*bem i ovo mi jakna pre dve godina, namerno sam poneo ovde - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Dokazali da prava ljubav godine ne broji! Ena i Peja uživaju u Španiji, posle svih osuda jedini OPSTALI (FOTO+VIDEO)

- Meni džak sa bundama stoji, nisam ih otvorila i zgužvane su - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo zveraš da ispratiš sve - rekao je Anđelo.

- Ne gledam, majke mi. Ćuti ti što češljaš po kosi, pa evo ti je sad prijateljica - rekla je Aneli.

pročitajte još

Dokazali da prava ljubav godine ne broji! Ena i Peja uživaju u Španiji, posle svih osuda jedini OPSTALI (FOTO+VIDEO)

- Nemam ja prijatelje i prijateljice ovde, naučio sam da su oni napolju. Ćuti, ti znaš - rekao je Anđelo.

- Ja znam bolje od tebe - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Nisam ga zavolela da bih ga prebolela: Teodora više ne želi ni da čuje Filipa, nikad brže zaboravila na intimne zagrljaje u izolaciji! (VIDEO)

- Ja svima oprostim, ali ni sa kim ne sedim. Složiću ti ja posle to, ajde - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Beže od Bebičinih pogleda: Filip i Teodora koriste svaki trenutak da budu zajedno! (VIDEO)

Zadruga

Ne odvajaju se jedno od drugog: Sara i Ivan koriste svaki momenat da razmenjuju nežnosti! (VIDEO)

Zadruga

Šarmira ga prostaklukom: Filip ne može da odoli Boginji, ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Domaći

Anđelo Ranković ne gubi vreme: Odmah se bacio u akciju i počeo da flertuje s Majom, kamere sve zabeležile! (VIDEO)

Domaći

Svi navijaju za pomirenje Aneli i Alibabe: Ona otkrila da je Durdžić hteo Nori da napravi brata, evo za koje ime se odlučio! (VIDEO)

Zadruga

Bebica na aparatima: Filip i Teodora se više ne kriju, Đukić pred svima povukao prvi potez! (VIDEO)