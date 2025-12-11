Faca mu se izobličila od laži koje izgovara: Slavica Delić besna kao ris nakon pomirenja Teodore i Bebice, bljuje vatru na sve strane!

Situacija između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić promenljiva je proteklih nedelja, a čini se da je palo i zvanično pomirenje u utorak nakon žurke kada nisu mogli da odole jedno drugom.

Ipak, pre par dana kada smo se čuli sa njenom majkom Slavicom Delić, ona nije bila uopšte dobro samo zbog njihove bliske komunikacije i brutalno je izvređala Nenada Macanovića Bebicu proglasivši ga lažovom i manipulatorom.

Danas smo je kontaktirali kako bi saznali kako li joj je tek nakon što je palo pomirenje, a čini se da nije bila ništa manje užasnuta nego pre samo par dana.

- Ortodoksni lažov i manipulator je uspeo da je narvno izmanipuliše, faca mu se izobličila od laži prevara šta joj je sve izgovarao . Naravno da je poverovala i pomirila se ne znajući da je laže, ali u laži su kratke noge sve će se saznati i Teodara će se lagano otarasiti tog gada, skota, idiota i nasilnika - otkriva Teodorina mama, pa dodaje:

- Od srca ću ga posavetovati da se vrati svojim ćerkama, a da moju ćerku ostavi zauvek na miru - otkriva Zorica.

Autor: N.Panić