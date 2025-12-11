Šta to kriju Tamara i Anita? Misterioznom muškarcu stigla tajna poruka, a reči koje su osvanule na profilu pobednice Elite 7 imaju moćno značenje! (FOTO)

Anita Stanojlović poslednjih dana često iz najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'' pozdravlja misterioznog muškarca u spoljnom svetu, što je mnoge gledaoce zaintrigiralo.

Ipak, iako je do nedavno govorila da nije reč o muškarcu, već o ''parfemu'' i kroz tu šifru se obraćala svojoj drugarici Tamari, u nedelju je u Šiša Baru priznala više detalja, ali ponovo sakrila identitet muškarca.

- Tamara lajkuje nešto naše tamo, ne mogu da ti kažem. Jedna osoba je u pitanju, ali ništa ja s tom osobom nisam imala nego je to Tamarina i moja fora. Bilo je lepo, ali naša je to fora neka. Samo Tamara za to zna - smejala se Anita sve vreme.

Od tog dana reklo bi se gledaoci i fanovi na mrežama istražuju o kom muškarcu je reč, dok Anita Stanojlović spušta polako ručnu i malo po malo, otkriva sve više detalja.

Ona je danas posebno tražila pesmu od Relje Popovića, koju joj je Mina Vrbaški poručila kod Drveta mudrosti, a potom je i dok je igrala svojoj drugarici Tamari poslala novu poruku.

- Tami, lajk i pesma. Baci obavezno na stori - ponovoila je Anita.

Ubrzo nakon toga osvanula je i na Anitinom Instagramu poruka od njene drugarice Tamare, koja je jasno ispunila zadatak koji je dobila od pobednice ''Elite 7''.

- I bolje sama Anita, prava pesma. Bacila i čula se - napisala Tamara i dodala emotikon koji namiguje.

Da li će pratioci uspeti da saznaju o kom muškarcu je tačno reč i koju tajnu zajedno s Tamarom krije pobednica Elite 7, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić