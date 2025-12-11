Razrešila misteriju ili napravila još veću? Oglasila se Tamara nakon što je bacila lajk Anitinom muškarcu, pa u sve umešala i Đukića!

O kome je reč?

Tamara Radoman poslednjih nedelja nalazi se u žiži javnosti otkad iz spoljnog sveta zastupa svoju drugaricu Anitu Stanojlović i često bije njene bitke.

Ipak, ovog puta je tu lepšim povodom. Naime, nakon što joj je Anita Stanojlović zatražila da baci lajk i pesmu misterioznom muškarcu, ona se oglasila na Anitinom Instagramu uz poruku: ''Bacila, čula se''.

Mi smo je sada kontaktirali kako bi pokušali da saznamo šta je to značila i da li se ona zapravo čula sa Anitinim misterioznim muškarcem, ali je ona svojim zasigurno napravila još veću pometnju.

- To je Anitina i moja interna šala, fora i tajna. Baci lajk znači da jednoj našoj bitnoj zajedničkoj osobi lajkujem sliku, a uvek mi poručuje neke pesme koje nas podsećaju na to ludo zajedničko putovanje. Sve u svemu ništa specijalno i zanimljivo za javnost. Mislim da je to malo i inat Filipovim pozdravima dotičnoj devojci spolja, kojoj svake nedelje poručuje pesme - bila je jasna Tamara.

Autor: N.Panić