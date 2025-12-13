AKTUELNO

Informacija iz prve ruke! Jordanka progovorila o raskidu Anđele i Gastoza, pa se umešala Ivana Šašić: To idi mi, dođi mi ne može biti dobro (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Razvezala jezik!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu takmičarku rijaliti programa ''Elita'', Jordanku Denčić i Ivanu Šašić koje su ove noći govorile o Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Jordanka znam da jedva čekaš da pričaš o svemu, ali moram da te pitam da li je istina da su Anđela i Gastoz raskinuli? - upitao je Joca.

- Ne znam kako sad da vam kažem, ali on je otišao u Singapur, a on u Azerbejdžan. Šalim se naravno, mogu da kažem da ako se oni ne oglašavaju onda neću ni ja da ih drukam. Što bih ja pričala u njihovo ime, ako oni neće? - rekla je Jordanka.

Foto: RED TV Printscreen

- Je l' bi se neko od njih dvoje ljutio kada bi ti rekla istinu? - upitao je Panda.

- Ne, nego žele svoju privatnost - rekla je Jordanka.

- Žele privatnost, a bili u rijalitjiju - dodala je Ivana.

- Bili su, ali više nisu u rijalitiju. Oni neće da pričaju, neću ni ja i to je to - rekla je Jordanka.

- Ja Galeta stvarno volim, ali to idi mi, dođi mi - ne može da bude ništa. Mi se znamo mnogo godina i moram da kažem da ja nemam ništa protiv Anđele, ali ona nije tip devojke koja ide uz Gastoza - rekla je Ivana.

Foto: RED TV Printscreen

- Oni se napolju jako dobro slažu, kad god sam ih videla su bili super - dodala je Jordanka.

- On ima mnogo dobru dušu, ja sam slaba na Gastoza. Godinama unazad sam videla koliko je on voleo i poštovao svoju majku, takav muškarac ne može da bude loš - rekla je Ivana.

- Moram da potvrdim stvarno, kad sam s njim i pozove me majka, on mi odmah kaže: ''Javi se mami odmah'' - rekla je Jordanka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

