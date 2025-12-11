AKTUELNO

Pukla tikva između Grujas i Mimas! Nakon pisanja našeg portala oglasio se Nikola: Imali smo rizične odnose, zahtevam da radi test, A ONA NEĆE - U PANICI SAM!

Milana Šarac, poznatija kao Mimas, doživela je krah ljubavi sa pevačem Nikolom Grujićem pred kamerama u "Eliti 8", no, međutim, svojoj ljubavi su dali drugu šansu, ali komentari koji u poslednje vreme kruže mrežama, pokrenuli su priče da su raskinuli, a mi smom pozvali Gruju koji nam je potvrdio da je došlo do raskida!

Kako je portal Pink.rs prvi pisao, podsetimo, sudeći po fotografijama koje se mogu videti na Miminom instagramu, u tzv. "highlights", Grujina i njena veza nastavila se i nakon rijalitija, te su zajedno, pre 16 nedelja (kako je postavljeno na profilu), putovali i uživali u ljubavi. No, međutim, na mrežama su se u poslednje vreme pokrenuli komentari, koji ukazuju na to da su oni raskinuli.

Naime, kako navode fanovi, Mima je bila na moru, te tako s mora nije objavila nijednu fotografiju sa Grujom, već samo svoje, a u gorepomenuti deo profila, nije dodala nijednu fotografiju sa njim.

Takođe, ono što mnogi šeruju munjevitom brzinom, jeste objava Mimem Šarac. Reč je o fotografiji sa Grujom iz "Elite", na kojoj je opis fotografije promenila pre 10 nedelja, kako i piše (prethodni opis nam nije poznat), a koji glasi:

- Kol'ko košta da mi se izbriše dosije? - piše u objavi, a da li je ovo mislila na Rajačića ili pak, na vezu sa Grujom, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo. Takođe, do puštanja ovog teksta, nismo dobili ni Mimu, a ni Gruju, kako bi potvrdili ili pak, negirali ove navode fanova.

Samim tim, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa pevačem i bivšim učesnikom "Elite 8", Nikolom Grujićem Grujom, koji je potvrdio naša pisanja.

- Trenutno nismo zajedno, imali smo neku raspravu, a šta će biti dalje ne znam. Poslednji put kad smo se videli imali smo rizične odnose, zahtevam da radi test, a ona neće. Tako da sam baš u panici ovih dana. Da smo zajedno ne bih bio, a ovako, pakao..A koliko će ta agonija trajati i šta će dalje biti nemam pojma - bilo je sve što je rekao Gruja za Pink.rs.

