Izlazim trudna, on će biti otac tom detetu: Aneli najavila da će sa Asminom praviti Nori brata, Bela kuća na nogama! (VIDEO)

Šok na samom početku emisije!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Asmina Durdžića sa žurke kad joj je on rekao da želi da joj napravi sina.

- Sećam se svega od početka do kraja noći i volela bih da vidim sve da se i on priseti. Naravno da se svega on seća. Alkohol nas je pustio ujutru kad smo legli - govorila je Aneli.

- Ja se stvarno ne sećam ničega. Ja sam se ujutru probuido i razmišljao da je prvi utorak da nisam išao kod Drveta, a onda sam čuo da sam bio. Stvarno se ne sećam 60% stvari - rekao je Asmin.

- Sve i da se ne sećaju posle šta su radili, poenta ovog klipa je da je početak žuirke - komentarisao je Anđelo.

- Ja želim da Nora ima brata, obećavam da ću do kraja da izađem trudna i da će Asmin da bude otac tog deteta - poručila je Aneli.

- Ona je mene molila da spavam u hotelu, a ja sam izašao - rekao je Asmin.

- Zvaće se Armando - dodala je Ahmićeva.

- Ovo se desilo sad i nikad više, to odgovorno tvrdim - rekaoje Asmin.

Autor: A. Nikolić