Aneli grca u suzama! Asmin žestoko ponizio Aneli nakon vrele noći sa njom, Luka pobesneo kad je video scene iz hotela: Je*aću im mater budu li... (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Aneli Ahmić moli Asmina Durdžića da ostane sa njom u hotelu.

- Ja sam znao da je nešto bilo u hotelu. Nemam ništa da kažem, sve je okej - rekao je Luka.

- Aneli, sa kim ti je bilo lepše? - pitala je Ivana.

- Suludo mi je da upoređujem, ceo dan mi je loše. Pogađa me kad me Asmin ponižava ovde kao ženu - rekla je Aneli.

- Nije ništa bilo konkretno, ljubili smo se. Ovo se stvarno neće više ponoviti, ja se kajem. To nije trebalo da se desi, mene je malo i sramota. Žao mi je i Luke, ne znam šta bih radio kad bi moja devojka ovako uradila sa bivšim. U treznom stanju to sebi ne bih dozvolio. Imamo sedam meseci, videćemo. Ako se ponovo desi onda ću sa njom da se pomirim - rekao je Asmin.

- Zašto ti je govorila da je ne diraš, da je u ciklusu? - pitala je Ivana.

- Ja je nisam ni dirao. Bilo bi me sramota da Nora gleda se*s. Drugačije je da imam se*s sa drugom ženom, nego sa Norinom mamom. Bilo bi me sramota da me Mustafa gleda u pijanom stanju. Ovo sam sad uradio i nikad više - rekao je Asmin.

- Ja ne znam šta se on utripovao da može da se pomiri sa mnom. Ja njega ne volim! Ja njemu nijednom nisam rekla da ga volim, a on meni jeste. Ovaj će da plače, ovom će da bude žao Luke, na meni će se sve slomiti. Njih dvojica su dva blama. Ovo je jako čudna emocija, ne volim ga, ali imamo dete - rekla je Aneli kroz suze.

- Najviše mrzim ovo, ja niti želim da budem, niti sam žrtva. Pošto je blam ja sa Asminom neću imati komunikaciju. Ona njega pokriva sa mojim ćebetom... Nek bude da sam najgori i da sam nasilnik, ne zanima me. Neću joj dozvoliti da me vređa. Rekao sam mu bude li me vređao da ću im je*ati mater - vikao je Luka.

- Asmin je evidentno pijan i nije znao o sebi - rekao je Nerio.

- Ovo je samo očekivano posle 15 dana izolacije - skočio je Mića.

- Šokiran sam što nakon svega što je Aneli pričala o njemu i on o njoj, što se sve tako desilo. Meni je Asmin danas pričao kako se kaje i da ne želi da se to ponovi - rekao je Nerio.

- Da li bi ikad smela na pet metara da gura prste i da se ljubi sa nekim ako sam ja nasilnik - rekao je Luka.

- Kunem se u sve na svetu da me je tukao. Napolju da sam radila nešto sastavio bi me sa zemljom - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić