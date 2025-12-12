Po*išala si se po svom učešću: Nerio postavio tetku Aneli na stub srama, pa prozvao Situ i Groficu (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdđića.

- Pas koji laje ne ujeda - rekla je Maja.

- Što bi ti bila je*ena stranka? - pitao je Asmin.

- Stanija je - rekla je Maja.

- Ona je bivša, a jedina je*ena stranka je Nora - rekao je Asmin.

- Ja nisam majka. Tebe demantuju klipovi. On je jedan manipulator i foliran, ne zna kako da se izvuče. Sam si se zaigrao, sačuvaj bože - rekla je Maja.

- Ti mene ne interesuješ - rekao je Asmin.

- Ovaj čovek je shvatio kao lični poraz, nisu ovo male stvari. Nije se Janjuš pomirio sa ženom koju nikad nije popljuvao. Ako stoje iza svega što su rekli onda nisu normalni. Ja nikad nisam prisustvovala ovako ekstremnoj situaciji. KAd su bile nemoralne stvari ljudi su stajali jedni iza drugih u muci, a ovde ne. Asmin je i danas rekao da je uradio to da bi pokazao svoj ego. Nije normalno da imaš i šestoro dece. Ovo vuče posledice - rekla je Matora.

- Aneli se pop*šala po svom učešću u sedmici i mislim da je napolju i Sita i Grofica osuđuju za ovo - rekao je Nerio.

- Jedina osoba koja ispašta je Nora. Aneli je sebe dovela u situaciju da je oprala sve moguće ljude, počevši od mene, Luke, Asmina. Za jedan dan je sebe dovela do ovog stanja jer je sebe dovela do samog dna - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić