Možda osećam nešto, ali sam previše ponosan: Aneli se slomila na komade, Alibaba odlučio da svoje emocije stavi na test! (VIDEO)

Dramatično u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide vrelu noć Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz hotela nakon žurke.

- Kad gledaš drugačije je, kad radiš drugačije je. Moram da pustim suze, ne mogu da stopiram svoje stanje i da glumim ovde ledenu kraljicu.

- Ne bih rekao da je Aneli kriva, više sam ja kriv kao muškarac. Ja sam trebao da kontrolišem naše emocije, a tad nisam jer je verovatno bilo jače nego moja kontrola. To što ona ima emocije prema meni ja sam možda to iskoristio i ja sam kriv. Nisam ja ravnodušan, imam neke emocije prema njoj, ali sam iskoristio njene emocije i tu sam kriv kao muškarac - govorio je Asmin.

- Ti ne osećaš ništa? - pitala je voditeljka.

- Ne... Možda nešto, ali da uđem u vezu sa njom nema šanse previše sam ponosan. Ja da želim da uđem u vezu sa njom borio bih se za to. Ja sam muškarac, gledaoci me ne zanimaju, niti moj tata, ni Sita. Ne zavisim ni od koga i idem sam protiv sveta, a da želim da uđem u vezu ni smrt me ne bi sprečila. Ovo je neki moj muški ego ne mogu da zaobravim neke stvari. Kad upoznam devojku i da je imala 150 momaka mene to ne zanima, ali ako raskinemo i ona ide na kafu ne postoji šansa da budemo zajendo - pričao je Asmin.

- Šta osećaš kad legneš pored nje? - pitala je voditeljka.

- Ja sam prvi put sa njom bio intiman i blizak u pijanom stanju, a u treznom stanju to ne bih uradio. Ja ću sad u utorak još više da se napijem pa da vidim, a ako uradim to je to - rekao je Asmin.

- Ja njega najbolje poznajem, a ja biram da se branim od njega ćutanjem. Ja ne mogu da zaustim moje emocije, osećam se trenutn povređeno. Ove k*rvatine mi govore da sam patetičarka, a ovde mi stoji čovek sa kojim sam živela i čovek sa kojim sam do pre neki dan spavala - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić