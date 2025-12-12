Doživeo lični poraz! Luka uspešno odglumio šokiranost zbog zbližavanja Aneli i Asmina, Alibaba ostavio prostora trajno pomirenje (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopića dala je reč Tanji Stijelji Boginji kako bi prokomentarisala pomirenje Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Ustajali su i govorili kako se ja mešam u njihovu vezu, a sad ovde vidimo ko je ona i šta je. Ona je dro*a, a ne ja. Ja sam uz Luku, a ona je dr*lja - rekla je Boginja.

- Sve se pričalo da strašnije ne može biti. Ja sam shvatila da su se prvi put videli ovde nakon tri godine i ja ne mogu da im zamerim ovo. Ona je večeras rekla da ima emociju i da ne zna šta je - rekla je Zorica.

- Ona je ovde abortirala sa drugim muškarcem - skočio je Luka.

- Posle izolacije meni nije ovo šok i ne mogu da im zamerim. On živi svoj život, ko neće ne mora. Zašto bi rekao da ima emocije, probaće. Nema ništa od toga da žice zajedno, pogača kad pukne ne možeš da je sastaviš. Luka se stavrno dobro drži, ali je mogao na vreme to da spreči - rekla je Zorica.

- Malopre kad je Asmin rekao da je ponosan, on je jako veliki egoista i mislim da se bori sa svim tim da u ovom prostoru može olako da pređe preko svih stvari što su mu radile Sita, Grofica i Aneli. Aneli pati za porodičnim životom i mislim da bi se ona pomirila. Ovo je njihovo pomirenje! Da li će se nastaviti videćemo. Njegov osmeh i njegove reakcije sa Aneli su... Da se ovo desilo napolju on bi imao se*s sa njom. Luka ima pravo da bude povređen i da kaže šta sve. Ovde je najveća krivica Aneli. Ona se pop*šala po Luki i po odnosu i što se u utorak popodne ljubila sa njim - rekao je Anđelo.

- Video sam da mu je ona par puta rekla da stane i da prekine, to se kod nas nikad nije desilo. Govorila je da sam ja od nje pravi ku*vu, a posle toga je ležala sa mnom i češkala me. Ona je bila povređena zbog Stanije i da je zvbog toga ovo. Nema šanse da bi oni bili na duge staze zajedno. Sigurno jeste nešto čim je prebacivala Maju. Imamo nju koja je rekla da nikad ne bi bila sa njim, imamo i mene pa ćemo videti. Ja sam nasamaren ovde! - rekao je Luka.

- On se pravi budala! Glumi iznenađenje i neočekivano! - skočio je Mića.

- On doživljava ovo kao lični poraz! - rekla je Matora.

- Meni ovo nije ništa neočekivano. Da se nije nastavilo ono sa Lukom, ovo bi se desilo mnogo pre. Aneli je jasna svaki put kad ustane, a Asmin je sad postao jasan. Asmin se ljuti, ali oni se za sad vode razumom. Asmin je potencirao odnos sa Majom da bi se izvukao iz cele priče, a Aneli je ovo iskoristila za izlazak iz veze sa Lukom. Niko protiv emocija ne može ako to nešto postoji. Aneli je i napolju videla spas u Asminu, a ne u Luki kad je bilo ono sa autom. Ona je sa Janjušem ušla u vezu kao povređena devojka. Nema šanse da je ona njega prebolela. Ja ne mogu da zaboravim razgovor kad je ona pričala da je Asmin u srcu. Lea je spojila Luku i Aneli - rekao je Bebica.

- Luka nju nije tukao i neću da dozvolim da više laže! Da li sam ja tražio uslov da demantuje da bi se pomirili? Ne! Ona sad hoće da opere svoj izlazak iz odnosa - rekao je Luka.

- Ja sam prešla preko tih stvari, a on sad priča u svoju korist. On želi da bude žrstva i da ga žale. Ja jesam pogrešila i on jeste moja žrtva. Ja sam ovde kriva sto posto. Asmina treba pustiti jer i on nije dobro - rekla je Aneli.

- Je l' on nekad zaplakao pred tobom? - pitala je Ivana.

- On ovakav nije kući, ali uvek je želeo da bude u javnosti takav. Ja ne želim da budem sa njim - rekla je Aneli.

- Sedam meseci je dug period, videćemo - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić