Kakva je to ljubav bila u početku... Luka krenuo u pohod na Maju, zamalo pao i poljubac (VIDEO)

Opa!
Tokom reklama Maja Marinković i Luka Vujović iskoristili su priliku da povežbaju za Elitoviziju kada će nastupiti zajedno, ali je razgovor krenuo u pogrešnom smeru.
- Najjači! Čokolada je pokidala - rekla je Maja.
- Fantomka, lisice - rekao je Luka.
- Desingerica- rekla je Maja.
- Da me poljubiš u usta - rekao je Luka.
- Ti si mene - rekla je Maja.
- Šalim se. Kakava je to ljubav bila u početku preko paštete... Šalim se, ja sa vama sve drugarski - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić