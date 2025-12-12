Kakva je to ljubav bila u početku... Luka krenuo u pohod na Maju, zamalo pao i poljubac (VIDEO)

Opa!

Tokom reklama Maja Marinković i Luka Vujović iskoristili su priliku da povežbaju za Elitoviziju kada će nastupiti zajedno, ali je razgovor krenuo u pogrešnom smeru.

- Najjači! Čokolada je pokidala - rekla je Maja.

- Fantomka, lisice - rekao je Luka.

- Desingerica- rekla je Maja.

- Da me poljubiš u usta - rekao je Luka.

- Ti si mene - rekla je Maja.

- Šalim se. Kakava je to ljubav bila u početku preko paštete... Šalim se, ja sa vama sve drugarski - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić