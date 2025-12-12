AKTUELNO

Domaći

Kakva je to ljubav bila u početku... Luka krenuo u pohod na Maju, zamalo pao i poljubac (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Tokom reklama Maja Marinković i Luka Vujović iskoristili su priliku da povežbaju za Elitoviziju kada će nastupiti zajedno, ali je razgovor krenuo u pogrešnom smeru.

- Najjači! Čokolada je pokidala - rekla je Maja.

- Fantomka, lisice - rekao je Luka.

- Desingerica- rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da me poljubiš u usta - rekao je Luka.

- Ti si mene - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šalim se. Kakava je to ljubav bila u početku preko paštete... Šalim se, ja sa vama sve drugarski - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Držao bih te sad kao malo vode na dlanu: Terzi i Sofiji popuštaju kočnice, zamalo pao poljubac! (VIDEO)

Zadruga

Na korak do pomirenja! Bora pronašao način da otopi Anastasijino srce, pao i poljubac (VIDEO)

Zadruga

Bacio se u akciju: Luka krenuo u osvajanje Anite, Aneli će pošizeti kad sazna šta je uradio! (VIDEO)

Domaći

PAO POLJUBAC?! Mini i Terzi popustile kočnice u hotelu, sve vreme razmenjivali nežnosti (VIDEO)

Domaći

PAO POLJUBAC: Luka poljubio Aneli, Terza skočio od sreće zbog njih (VIDEO)

Domaći

Pao poljubac: Anđela i Gastoz prešli granicu prijateljstva?! (VIDEO)