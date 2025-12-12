Druga šansa ili druga greška? Sofija strepi od pomirenja sa Terzom, on joj obećao da je nikad više neće izneveriti (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je lubavni klip Sofije Janićijevići borislava Terzića Terze.

- Ja ću pokazati svaki dan da ne mogu bez nje i dokazaću joj da sam je mnogo zavoleo. Ona je devojka koja me negde nije razočarala - rekao je Trza.

- Gde su sad šank i maramice? - pitala je Sofija.

- Mnogo se loša situacija dešavala sa njenom majkom napolju i nju to kopka i mori. Ne bih je izdao i razočarao nikad više. Ja sam bio polupan. Samo su Đedović i Kačavenda govorili da razdvojim emocije - rekao ej Terza.

- Ja nisam imala partnere nakon svega. Jedino sam bila iskrena u diskoteci, a do tad nisam želela da ga vidim nikako. Ja sam svojim postupkom prošle sezone povredila i sebe i sve. Ponizila sam sebe kao ženu i povredila sam moju porodicu. Ja ne želim da ponovim grešku da povredim sebi najbliže i najbitnije ljude. Pričali smo i mislim da bi je poredilo da gleda. Mislim da bi sve više od ovoga povredilo moju majku. Jedva čekam da nju vidim. On nek se trudi i nek pokaže, a ne nakon dva meseca: "Joj Rado što si slatka", pa kuću bih mu srušila na glavu. Druga prilika, ali nema druge greške. Meni je stvarno lepo - rekla je Sofija.

- Nikad je više ne bih izneverio. Nije više teška situacija kao što je bila, Milica je nastavila svoj život. Ja sam negde bežao, ali nijednu ružnu reč nisam rekao o njoj - rekao je Terza.

- Ja nisam kreten da pišem sa nekim, a znam da ću da uđem. Mene niko nije interesovao. Videćemo sve kako će ići dalje - rekla je Sofija.

