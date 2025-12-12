PRAVO U CENTAR! Janjuš održao lekciju Milici Veličković, pa podržao ljubav Sofije i Terze: Ona mora da shvati... (VIDEO)

Dobili podršku sa svih strana!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je ljubavni klip Sofije Janićijevići Borislava Terzića Terze.

- Ja sam znao. Ona je pokušala mene da ubedi kako joj se sviđa Milan, ali sam video šta radi sa Terzom, kao on što je radio prošle godine. Ja Terzu nekad ne mogu da razumem, kako se sa Mine prešaltao na Sofiju. To je nešto što je jače i ovo je presudilo. Sećam se da su ih svi napadali prošle godine da su fejk, ali se dokazalo da nije tako - rekao je Dačo.

- Prvo pitanje koje sam mu postavila jeste da li je on od spolja video da li je to tako bilo kao ovde što su pričali, jer je to mene ovde uništilo. Ja sam priznala neštošto nema veze sa mozgom da bih ovo utišala. Ostala sam sama i nezaštićena, a sve sam uradila da bi mi uspeli. To sve mogu da razumem, ali ne mogu da razumem da se približi Dragani posle Nove godine. Sad ne znam da li da verujem ili ne, ali mi je teško - rekla je Sofija.

- Ja i Sofija smo se zaista družili i nismo prešli granicu. Jako je teško kad vam se neko svidi, a imate stav da ne želite vezu... Ja nisam znao da Terza oseća neke emocije jer smo mi pričali nešto deseto. Stvarno se vide emocije i ja sam aplaudirao - rekao je Milan.

- Ovo je istina. U odnosu sa mnom je bežao od svoje realnosti. Meni je drago, lepo izgledaju. Moje je došlo kod mene, njegovo kod njega. Ja sam pričala da Terza više nije isti i ja sam se udaljila. Ženska intucija ne laže - rekla je Mina.

- Malo me pogodilo, Sara ne može da se oporavi i dalje. Ja sam bio napolju kad se između njih dešavalo. Terza je uradio stvarno strašnu stvar. Da je uradio dobru stvar kad mu je ušla trudna verenica, uradio je. Ja sam njega par puta pitao i video sam da je to bilo jedino da je on zavoleo i da je osetio sto odsto. Moraš da imaš veliku težinu da uradiš tako veliku stvar, a napolju čekaš dete. Milica jeste brižna majka, ali mora da shvati da će postati bolja majka kad njihovo dete stavi sa strane njihovog odnosa. Mora da da čoveku priliku da bude dobar otac. Njihova ćerka je još mala. Ona mora da shvati da njihov odnos mora biti takav da su roditelji jednog deteta, a oni ne moraju očima da se gledaju. Ja kad sam napravio sve što sam napravio, žena mi je prvo dovela Krunu i tek onda nakon toga smo popričali. Ja nemam alimentaciju, viđam ćerku kad god hoću. Ja ne znam da li postoji osoba koja će reći da otac ne treba da viđa dete?! Ja bih seo i rekao joj da je on otac i da mora da dete ima očinsku ljubav. Da li će njih dvoje ostati ovde mi ne znamo - rekao je Janjuš.

- Ja sam pričao sa Sofijinim ocem i izvinio sam mu se. Posle studija smo pričali napolju i on je mene sve razumeo. Video je da smo se zavoleli i to je to - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić