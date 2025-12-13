Žestoka pljuvačina po Biljani Vujović: Aneli bez zadrške oplela po njoj! Luka brže-bolje uzvratio udarac, pa bivšu zalepio za dno (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić.

- I te kako je Luka išao sa Sandrom i cepao joj majicu, a predstavlja se da sam samo ja nešto radila. On je hteo da me ženi, a ne znam kako kad sam ja uličarka - rekla je Aneli,

- Bude li krenula da i uzima majku u usta zgaziću je - rekao je Luka.

- Žena je pokazala ko je i šta je. Ona je za mene jedno dno! Kakve je spletke radila, za nju nemam dobro mišljenje. Sve najgore! Baja može da govori sve najgore neću ga uvrediti jer je bio iskren uvek. Ona je jedna žena materijalista i gleda interes - rekla je Aneli.

- Biraj reči kad uzimaš moju majku u usta - vikao je Luka.

- Kao što ću završiti u šumi. Danas mi je i te kako zapretio, ali polako. Ona se potpisivala da je meni ovde slala, a zapravo je od podrške - rekla je Aneli.

- Dobila si samo parfem - rekao je Aneli.

- Nek objave sve. Nek objavi Biljana gde je dodavala pare iz džepova - rekao je Luka.

- Bolje mu je da ćuti. Ta žena mi ja zabola nož u leđa. Kad je nosila moću ćerkicu na veridbi i meni držala povez, a onda sutradan slala moje gole slike. Ta žena se tako ogrešila o mene, a nisam joj ništa napravila - rekla je Aneli.

- Jesi li znala kakvo mišljenje Luka ima zapravo o tebi? - pitao je Darko.

- On mene nikad nije video u tim stanjima. Nikad me nije video pod nakroticima. To je mišljenje njegove mame. To je njegovo pravo mišljenje o meni - rekla je Aneli.

- Ono što si uradila je ku*vinsko i ovaj rečnik koji imaš prema meni je uličarski - rekao je Luka.

-Njemu odgovara ovo kad mene Asmin gazi i ponizi - rekla je Aneli.

- Svi nju gaze, šta me bre briga - rekao je Luka.

- On mene nikad nije voleo, samu sam sebe zavaravala. Ko više podržava nas dvoje? Samo sam sebe zgazila i obrukala kad sam legla sa njim. Njegova majka i on su se dogovarali da on uđe u vezu sa njim. Mene je tvoja mama iskoristila za rijaliti - rekla je Aneli.

- Šta ćeš reći Biljani? - pitao je Darko.

- Da je jedan prevarant i da me iskoristila za rijaliti kao njen sin - rekla je Aneli.

- Raširila je noge sa bivšim mužem - skočio je Luka.

- Ona je sve svesno radila. Ona žena šalje njegove snimke i ucenjuje ljude. Ajde skakavac dosta - rekla je Aneli.

- Ti si bila skakavac 10 meseci - rekao je Luka.

- Meni ne može niko zaustaviti ono što osećam - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić